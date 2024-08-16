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Заповедник

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Заражённое озеро в Башкирии станет заповедным
16 августа, 16:41
Медведи потеряли страх в Башкирии
В регионе не могут найти управу на свирепых животных, сообщают местные СМИ.
6 августа, 14:17
Краснокнижные животные в Башкирии дали потомство
Пополнение случилось у маралов в Башкирском госзаповеднике, сообщили в пресс-служба учреждения.
10 июня, 13:26
В Башкирии из-за дождей затопило Мурадымовское ущелье
В Башкирии из-за дождивой погоды поднялся уровень воды на территории Мурадымовского ущелья. Об этом сообщили в соцсетях природного парка.
16 мая, 14:48
В Башкирии голодный медведь съел сородича
8 мая, 10:16
2020
Заповедник «Шульган-Таш» приостановил экскурсии из-за коронавируса
15 октября 2020, 05:24
2019
В Башкирии примут закон, нацеленный на выявление незаконных построек в заповедниках
18 февраля 2019, 06:36
2018
В пещере Шульган-таш впервые сыграет Национальный оркестр Башкирии
13 сентября 2018, 08:25
В Башкирии директора заповедника пытаются засудить за туалет
20 июля 2018, 12:24
2017
Жители деревни Саргая в Башкирии оказались заложниками заповедной зоны
21 июля 2017, 12:35

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