Чиновники принюхались к дурному запаху в Уфе

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
На странный запах, напоминающий бытовой газ, жители микрорайона Черниковка стали массово жаловаться в среду, 17 июля. После обращений уфимцев в проблемной части Уфы взяли пробы воздуха.
Власти столицы региона утверждают, что по результатам проверок превышений концентрации опасных веществ зафиксировано не было. Чем на самом деле оказался «запах газа» — не уточняется.
Между тем предприятиям в микрорайоне разослали поручения от администрации с требованием усилить экологический контроль за атмосферным воздухом, а также бросить больше сил на меры по снижение негативного воздействия выбросов с заводов.