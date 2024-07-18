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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Чиновники принюхались к дурному запаху в Уфе

Чиновники принюхались к дурному запаху в Уфе

18 июля 2024, 15:38
Фото: Изображение Midjourney
В столице Башкирии 18 июля состоялось совещание по вопросам экологического мониторинга, сообщает мэрия города.

На странный запах, напоминающий бытовой газ, жители микрорайона Черниковка стали массово жаловаться в среду, 17 июля. После обращений уфимцев в проблемной части Уфы взяли пробы воздуха.

Власти столицы региона утверждают, что по результатам проверок превышений концентрации опасных веществ зафиксировано не было. Чем на самом деле оказался «запах газа» — не уточняется.

В Уфе дурно пахнет
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Между тем предприятиям в микрорайоне разослали поручения от администрации с требованием усилить экологический контроль за атмосферным воздухом, а также бросить больше сил на меры по снижение негативного воздействия выбросов с заводов.

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