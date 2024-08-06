Уфимец зарезал жену-инвалида

Завершился судебный процесс над 48-летним жителем Кушнаренковского района. В мае 2023 года мужчина, находясь под воздействием алкоголя и страдая от личных неприязненных отношений с экс-супругой, совершил преступление. Он нанес один удар ножом в область грудной клетки своей бывшей жены, которая была инвалидом первой группы и передвигалась только на кресле-коляске.