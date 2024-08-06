Уфимец зарезал жену-инвалида

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Завершился судебный процесс над 48-летним жителем Кушнаренковского района. В мае 2023 года мужчина, находясь под воздействием алкоголя и страдая от личных неприязненных отношений с экс-супругой, совершил преступление. Он нанес один удар ножом в область грудной клетки своей бывшей жены, которая была инвалидом первой группы и передвигалась только на кресле-коляске.
Суд установил обстоятельства дела: женщина была совершенно беспомощна из-за болезни. Она не могла защитить себя или как-либо противостоять агрессии своего супруга.
После убийства потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подсудимый признал свою вину. В итоге суд назначил ему наказание — 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на год после освобождения.
Приговор пока не вступил в законную силу.