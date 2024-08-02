mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Стыд и срам: женщина из Башкирии опозорилась на всю Россию

Стыд и срам: женщина из Башкирии опозорилась на всю Россию

2 августа 2024, 09:56
Фото: 1MI
Обладательница аппетитных форм подарила счастье лицезреть свои прелесть всем желающим — и в интернете теперь тоже.

Посреди улицы и посреди бела дня устроили купание не красного коня, а красной девицы. Автор ролика утверждает, что снял публичные гигиенические процедуры в городе Благовещенск. Впрочем, каких-то указывающих на локацию точных деталей в самом ролике не дано. Так что остается верить оператору, что кадры — из Башкирии.

В ролике запечатлена сцена бесстыдного мытья. Женщина, сняв дырявые спортивные штаны, принимает гигиенические процедуры прямо у уличной колонки. Закончив гигиену зоны таза, благовещенская купальщица принимается за мытье головы. Во всем процессе ей помогает подруга. Которую, судя по видео, явно веселит происходящее.

Видео: 1MI
Читайте также:
Самолет треснул после посадки в УфеИскали одних — потеряли других: туристы заплутали в БашкирииУчастника алкосплава из Татарстана ищут в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Благовещенский район#Инциденты
Подпишитесь
Ни тени раскаяния: кадры суда над стрелком-гастарбайтером в Башкирии
Сегодня, 07:24
Потоп в Уфе — началась эвакуация
Сегодня, 07:00
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
Вчера, 19:14
Медовый скандал не обошел Башкирию
Вчера, 17:22
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
Вчера, 14:44