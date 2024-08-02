Стыд и срам: женщина из Башкирии опозорилась на всю Россию

Посреди улицы и посреди бела дня устроили купание не красного коня, а красной девицы. Автор ролика утверждает, что снял публичные гигиенические процедуры в городе Благовещенск. Впрочем, каких-то указывающих на локацию точных деталей в самом ролике не дано. Так что остается верить оператору, что кадры — из Башкирии.



В ролике запечатлена сцена бесстыдного мытья. Женщина, сняв дырявые спортивные штаны, принимает гигиенические процедуры прямо у уличной колонки. Закончив гигиену зоны таза, благовещенская купальщица принимается за мытье головы. Во всем процессе ей помогает подруга. Которую, судя по видео, явно веселит происходящее.