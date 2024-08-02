Самолет треснул после посадки в Уфе

Рано утром в пятницу, 2 августа, в аэропорту Уфы сел самолет из Москвы. В 04:58 от экипажа «Боинга — 738» поступило сообщение, что у самолета авиакомпании «Аэрофлот» растрескалась форточка. Это заметили, когда проходила высадка пассажиров в аэропорту. Оказалось, что нарушена целостность форточки в кабине самолета со стороны второго пилота. «Боинг» временно отстранили от полётов. Ему предстоит пройти ремонт.