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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:29

Самолет треснул после посадки в Уфе

Самолет треснул после посадки в Уфе

2 августа 2024, 08:03
Фото: 1MI
Нарушение целостности корпуса борта заметили во время высадки пассажиров из салона, сообщает Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Рано утром в пятницу, 2 августа, в аэропорту Уфы сел самолет из Москвы. В 04:58 от экипажа «Боинга — 738» поступило сообщение, что у самолета авиакомпании «Аэрофлот» растрескалась форточка. Это заметили, когда проходила высадка пассажиров в аэропорту. Оказалось, что нарушена целостность форточки в кабине самолета со стороны второго пилота. «Боинг» временно отстранили от полётов. Ему предстоит пройти ремонт.

Напомним, ранее этот же рейс, выполнявшийся на «Аэробусе», авиакомпании «Аэрофлот» экстренно посадили в аэропорту Самары из-за срабатывания пожарной сигнализации в багажном отделении самолета. Очага и следов возгорания не обнаружили.

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