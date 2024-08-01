Медовый скандал не обошел Башкирию

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В последние годы мед стал не только любимым лакомством многих россиян, но и объектом пристального внимания со стороны контролирующих органов. Роскачество провело исследование фасованного меда 16 торговых марок, произведенного в Воронежской, Московской, Новосибирской и Новгородской областях. Основной акцент был сделан на продукцию низкой ценовой категории и частных торговых марок (СТМ), которые ранее вызывали подозрения из-за возможной фальсификации.
В рамках специального проекта эксперты оценили мед по 14 показателям, включая достоверность маркировки, качество и безопасность товара. Это исследование становится особенно актуальным на фоне предстоящих изменений в законодательстве о пчеловодстве. С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки, которые запретят называть медом продукцию с добавлением сахарно-фруктозного сиропа. Таким образом, производители будут вынуждены соблюдать более строгие стандарты.
Иван Чудов, проректор по научной и инновационной деятельности Башкирского ГАУ, отметил важность правильной трактовки действующего ГОСТа. По его словам, производители могут манипулировать данными о составе меда, выбирая тот вариант маркировки, который принесет им большую прибыль. Это создает риск для потребителей, поскольку они могут приобрести продукт с низким качеством под видом натурального меда.
Одним из ключевых факторов качества меда является уровень влажности. Неправильное хранение или сбор меда в ненадлежащих условиях могут привести к повышенной влажности, что в свою очередь вызывает процесс брожения. Согласно требованиям ГОСТа, массовая доля воды в полифлорном меде не должна превышать 20%, а в монофлорных — от 18% до 20% в зависимости от сорта. Если эти показатели нарушаются, мед начинает терять свои полезные свойства и может стать непригодным для употребления.
Роскачество установило более строгие требования к влажности — не более 19% для всех видов меда. В ходе исследования было установлено, что ни одна из протестированных образцов не превысила этот показатель. Также эксперты не выявили претензий по удельной электропроводности — еще одному критически важному параметру для определения натуральности меда.
Как подчеркнул Иван Чудов, мед — это сложный продукт с богатым составом: минералы, ферменты и сахара делают его уникальным источником полезных веществ. Удельная электропроводность служит простым способом проверки натуральности и монофлорности продукта.
Подводя итог, из 16 исследованных торговых марок ни одна не соответствовала требованиям ГОСТа.
Основные способы фальсификации: разбавление сиропами (несоответствие пропорций фруктозы и глюкозы или показатель содержания пролина) и несоответствие продукции заявленному ботаническому названию (пыльцевой состав или содержание диастазы).
.