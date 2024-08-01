Медовый скандал не обошел Башкирию

Одним из ключевых факторов качества меда является уровень влажности. Неправильное хранение или сбор меда в ненадлежащих условиях могут привести к повышенной влажности, что в свою очередь вызывает процесс брожения. Согласно требованиям ГОСТа, массовая доля воды в полифлорном меде не должна превышать 20%, а в монофлорных — от 18% до 20% в зависимости от сорта. Если эти показатели нарушаются, мед начинает терять свои полезные свойства и может стать непригодным для употребления.