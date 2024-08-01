Уфимцам продавали совсем не икру

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
В последние дни в Уфе разгорелся скандал вокруг сомнительной продукции под маркой «Икра форели», производимой загадочным предприятием ООО «ФореЛька». Согласно информации, указанной на упаковке, это предприятие расположено в живописной Республике Карелия, в деревне Тивдия. Однако проверка показала, что по заявленному адресу никакой деятельности не ведется. Более того, согласно системе «Меркурий», икра от данного производителя никогда не поступала в магазин «Алга», где она активно реализуется.
Согласно статье 3 Федерального закона №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», такая продукция может представлять серьезную угрозу для здоровья потребителей. Неизвестные условия производства и отсутствие надлежащей маркировки ставят под сомнение безопасность этой икры. Потребители рискуют столкнуться с пищевым отравлением из-за фальсифицированной продукции.
В связи с вышеописанным, Роспотребнадзор направил предписание об изъятии данной продукции из оборота магазина «Алга». Но это еще не все: учитывая высокую вероятность нелегального производства и оборота контрафактных товаров, информация о данном инциденте была передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.