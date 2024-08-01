Уфимцам продавали совсем не икру

В последние дни в Уфе разгорелся скандал вокруг сомнительной продукции под маркой «Икра форели», производимой загадочным предприятием ООО «ФореЛька». Согласно информации, указанной на упаковке, это предприятие расположено в живописной Республике Карелия, в деревне Тивдия. Однако проверка показала, что по заявленному адресу никакой деятельности не ведется. Более того, согласно системе «Меркурий», икра от данного производителя никогда не поступала в магазин «Алга», где она активно реализуется.