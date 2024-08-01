«На огне вкуснее»: в Башкирии сгорела бургерная

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В Нефтекамске разгорелся пожар в заведении общественного питания «Викинг-Бургер», расположенном на проспекте Юбилейном. Огонь вспыхнул на кухне, и его быстрое распространение вызвало тревогу у сотрудников заведения. Как известно, два человека смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.
На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты МЧС России. Они оценили ситуацию и приступили к ликвидации открытого горения, которое охватило площадь 72 квадратных метра. Пожар был успешно потушен, и никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который устанавливает причины возникновения возгорания.