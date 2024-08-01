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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Башкирии сгорела бергерная

«На огне вкуснее»: в Башкирии сгорела бургерная

1 августа 2024, 14:23
Фото: МЧС России

В Башкирии сгорела бергерная

В Нефтекамске произошло возгорание в популярном кафе, где пламя быстро охватило кухню, сообщает МЧС России.

В Нефтекамске разгорелся пожар в заведении общественного питания «Викинг-Бургер», расположенном на проспекте Юбилейном. Огонь вспыхнул на кухне, и его быстрое распространение вызвало тревогу у сотрудников заведения. Как известно, два человека смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

Фото: МЧС России

На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты МЧС России. Они оценили ситуацию и приступили к ликвидации открытого горения, которое охватило площадь 72 квадратных метра. Пожар был успешно потушен, и никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель МЧС России, который устанавливает причины возникновения возгорания.

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