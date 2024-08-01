«На огне вкуснее»: в Башкирии сгорела бургерная

В Нефтекамске разгорелся пожар в заведении общественного питания «Викинг-Бургер», расположенном на проспекте Юбилейном. Огонь вспыхнул на кухне, и его быстрое распространение вызвало тревогу у сотрудников заведения. Как известно, два человека смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.