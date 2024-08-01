Бэтмена поймали в Уфе

Летучие мыши — хоть и не частые гости в домах горожан, но всё же нередко обитают вблизи мест проживания людей. Среди их излюбленных мест — чердаки зданий. Иногда мышки могут залететь и в открытые окна квартир, кроме того, зверьки способны протиснуться сквозь узкие проёмы, трещины или под облицовочные доски, попадая в жилище.