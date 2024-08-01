Бэтмена поймали в Уфе

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Уфе спасатели ловили летучую мышь в доме горожанки. Рукокрылый зверёк забрался в дом на улице Комсомольской. Перепуганная хозяйка, не зная, что делать с внезапным гостем, набрала 112.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб аккуратно поймали животное, после чего отпустили на волю.
Летучие мыши — хоть и не частые гости в домах горожан, но всё же нередко обитают вблизи мест проживания людей. Среди их излюбленных мест — чердаки зданий. Иногда мышки могут залететь и в открытые окна квартир, кроме того, зверьки способны протиснуться сквозь узкие проёмы, трещины или под облицовочные доски, попадая в жилище.