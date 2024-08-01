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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Бэтмена поймали в Уфе

Бэтмена поймали в Уфе

1 августа 2024, 06:43
Фото: DC Comics, 2008
Незваный гость устроил переполох в целом доме, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

В Уфе спасатели ловили летучую мышь в доме горожанки. Рукокрылый зверёк забрался в дом на улице Комсомольской. Перепуганная хозяйка, не зная, что делать с внезапным гостем, набрала 112.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб аккуратно поймали животное, после чего отпустили на волю.

Летучие мыши — хоть и не частые гости в домах горожан, но всё же нередко обитают вблизи мест проживания людей. Среди их излюбленных мест — чердаки зданий. Иногда мышки могут залететь и в открытые окна квартир, кроме того, зверьки способны протиснуться сквозь узкие проёмы, трещины или под облицовочные доски, попадая в жилище.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Животные#Дикая природа#Природа#Летучая мышь
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