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Updated Сегодня, 09:45

Лиса пришла в уфимскую школу

Лиса пришла в уфимскую школу

31 июля 2024, 09:13
Пушистая красавица пряталась в подвале, сообщили в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Лисицу заметили в окрестностях одной из уфимских школ. Была вероятность того, что животное травмировано, в связи с чем на место прибыли представители центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Осмотр территории школы не дал результатов, в связи с чем было принято решение изучить обстановку в ближайших дворах. Вскоре сотрудники услышали, как звуки, характерные для животного, раздавались из подвального помещения в одном из домов.

К несчастью, полноценно осмотреть животное не удалось. Однако в центре отметили, что животное сумеет самостоятельно выбраться из подвала, но только в том случае, если не имеет травм.

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