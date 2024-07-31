Лиса пришла в уфимскую школу

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Лисицу заметили в окрестностях одной из уфимских школ. Была вероятность того, что животное травмировано, в связи с чем на место прибыли представители центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
Осмотр территории школы не дал результатов, в связи с чем было принято решение изучить обстановку в ближайших дворах. Вскоре сотрудники услышали, как звуки, характерные для животного, раздавались из подвального помещения в одном из домов.
К несчастью, полноценно осмотреть животное не удалось. Однако в центре отметили, что животное сумеет самостоятельно выбраться из подвала, но только в том случае, если не имеет травм.