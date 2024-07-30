Паводок в Башкирии — последние новости

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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В Уфе на утро вторника, 30 июля, остаются затопленными 25 участков, шесть трасс и пять мостов. Об этом сообщают МЧС и Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас спасатели держат на контроле 18 опасных ситуаций в девяти районах Республики. Так, в Дуванском районе за последние сутки произошёл перелив воды через дорогу между посёлками Потаповка и Октябрьский.
Экстренные службы сообщили и о некотором улучшении ситуации: на водохранилищах Башкирии и соседней Челябинской области снизился сброс воды. Кроме того, семь затоплений отступили в Абзелиловском районе, а также под Учалами, Салаватом и Белорецком.
Реки Белая и Ай продолжают подниматься. Так, Белая в селе Ломовка поднялась за сутки на 17 см. В то же время Ай поднялся на 54 см в Месягутово и на 106 см в Большеустьикинском.