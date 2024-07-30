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Updated Сегодня, 07:19

Паводок в Башкирии — последние новости

Паводок в Башкирии — последние новости

30 июля 2024, 06:30
Фото: ГК РБ по ЧС
Обильные осадки продолжают топить регион, сообщают экстренные службы РБ.

В Уфе на утро вторника, 30 июля, остаются затопленными 25 участков, шесть трасс и пять мостов. Об этом сообщают МЧС и Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас спасатели держат на контроле 18 опасных ситуаций в девяти районах Республики. Так, в Дуванском районе за последние сутки произошёл перелив воды через дорогу между посёлками Потаповка и Октябрьский.

Фото: ГК РБ по ЧС

Экстренные службы сообщили и о некотором улучшении ситуации: на водохранилищах Башкирии и соседней Челябинской области снизился сброс воды. Кроме того, семь затоплений отступили в Абзелиловском районе, а также под Учалами, Салаватом и Белорецком.

Реки Белая и Ай продолжают подниматься. Так, Белая в селе Ломовка поднялась за сутки на 17 см. В то же время Ай поднялся на 54 см в Месягутово и на 106 см в Большеустьикинском.

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