Горящий автобус тушили добровольцы и пожарные в Башкирии

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
В Бурзянском районе Башкирии на 32 км дороги «Кага — Старосубхангулово» вблизи села Байназарово на ходу загорелся туристический рейсовый автобус марки Hyundai Universe, который ехал по маршруту Капова пещера-Челябинск. Загорание и детонация топлива произошло около 20:30 в воскресенье, 7 июля. По данным МЧС, в автобусе находились 43 человека, в том числе — четверо детей. Никто из них не пострадал.
Горящий рейсовый автобус тушили пожарные и добровольцы. Автобус выгорел дотла. От него остался лишь металлический корпус. Ранее горение и тушение автобуса попало на видео, а потом — в соцсети.
Из-за выхода транспорта из строя компания-перевозчик направила за туристами резервный автобус. Он должен прибыть в Башкирию не менее, чем через три часа. На это время всех туристов разместили в здании школы в селе Старосубхангулово. Туда из отвезли на ПАЗике местного отдела образования.
По факту аварии на дороге начата проверка со стороны прокуратуры Башкирии. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка ждет компанию-перевозчика. На месте происшествия уже работает прокурор Бурзянского района Андрей Елкин. Прокуроры оценят соблюдение требований закона в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.