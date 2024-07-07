Горящий автобус тушили добровольцы и пожарные в Башкирии

Горящий рейсовый автобус тушили пожарные и добровольцы. Автобус выгорел дотла. От него остался лишь металлический корпус. Ранее горение и тушение автобуса попало на видео, а потом — в соцсети.



Из-за выхода транспорта из строя компания-перевозчик направила за туристами резервный автобус. Он должен прибыть в Башкирию не менее, чем через три часа. На это время всех туристов разместили в здании школы в селе Старосубхангулово. Туда из отвезли на ПАЗике местного отдела образования.