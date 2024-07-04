Уфимские коты покоряют «вершины»

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Сначала в Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы поступил звонок от хозяев кошки, которая испугалась своих сородичей и забралась на высокое дерево.
Затем поступил второй звонок — кот, испугавшись собаки, вырвался из шлейки и забрался на ближайший клен. Оба случая были зафиксированы с разницей 20 минут в разных районах Уфы.
Спасатели быстро прибыли на место и при помощи лестницы и альпинистского снаряжения вернули беглецов обратно хозяевам.
— Мы часто получаем звонки от хозяев домашних питомцев, которые попали в беду. Но редко бывает, чтобы за один день пришлось спасать сразу двух котов, забравшихся на деревья, — рассказывает сотрудник отряда.
Спасатели напоминают, что они оказывают помощь как людям, так и животным, но в приоритете у них всегда вызовы, где существует угроза безопасности человека.
— Если ваш питомец попал в беду, не паникуйте и обращайтесь к специалистам, — рекомендуют спасатели.