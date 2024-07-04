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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 07:28

Уфимские коты покоряют «вершины»

Уфимские коты покоряют «вершины»

4 июля 2024, 06:51
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Местные спасатели привыкли к самым разным вызовам, но впервые им пришлось за один день доставать сразу двух котов, забравшихся на деревья, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

Сначала в Поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы поступил звонок от хозяев кошки, которая испугалась своих сородичей и забралась на высокое дерево.

Затем поступил второй звонок — кот, испугавшись собаки, вырвался из шлейки и забрался на ближайший клен. Оба случая были зафиксированы с разницей 20 минут в разных районах Уфы.

Спасатели быстро прибыли на место и при помощи лестницы и альпинистского снаряжения вернули беглецов обратно хозяевам.

— Мы часто получаем звонки от хозяев домашних питомцев, которые попали в беду. Но редко бывает, чтобы за один день пришлось спасать сразу двух котов, забравшихся на деревья, — рассказывает сотрудник отряда.

Спасатели напоминают, что они оказывают помощь как людям, так и животным, но в приоритете у них всегда вызовы, где существует угроза безопасности человека.

— Если ваш питомец попал в беду, не паникуйте и обращайтесь к специалистам, — рекомендуют спасатели.
Фото: Город Уфа
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