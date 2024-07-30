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Published Сегодня, 14:50

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Updated Сегодня, 14:52

Что случилось в мечети в Уфе

Что случилось в мечети в Уфе

30 июля 2024, 14:50
Фото: 1MI
Вечером 30 июля у Первой соборной мечети им. Джалаладдина Руми в Уфе было замечено скопление машин экстренных служб — силовики оцепили территорию, сообщают очевидцы.

По информации инсайдерских Telegram-каналов, в мечеть поступил звонок с угрозой нападения. Неизвестный по телефону озвучил угрозы расправы со священнослужителями и прихожанами. Информация была немедленно передана в 112.

На место были направлены сотрудники полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов. По периметру мечети были размещены машины оперативных ведомств.

В пресс-службе МВД Республики Башкортостан подтвердили факт проверки, но отметили, что информация в данный момент уточняется.

Из открытых источников сообщается, что вызов был ложным, но правоохранители на всякий случай провели полную проверку территории. В настоящее время идет поиск злоумышленника, который совершил ложный звонок.

Видео: 1MI
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