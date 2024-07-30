Что случилось в мечети в Уфе

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По информации инсайдерских Telegram-каналов, в мечеть поступил звонок с угрозой нападения. Неизвестный по телефону озвучил угрозы расправы со священнослужителями и прихожанами. Информация была немедленно передана в 112.
На место были направлены сотрудники полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов. По периметру мечети были размещены машины оперативных ведомств.
В пресс-службе МВД Республики Башкортостан подтвердили факт проверки, но отметили, что информация в данный момент уточняется.
Из открытых источников сообщается, что вызов был ложным, но правоохранители на всякий случай провели полную проверку территории. В настоящее время идет поиск злоумышленника, который совершил ложный звонок.