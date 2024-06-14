mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Башкирии врачам приходилось отдавать кешбэк с премий

В Башкирии врачам приходилось отдавать кешбэк с премий

14 июня 2024, 06:32
Фото: 1MI
Бывший главный врач Зилаирской ЦРБ предстанет перед судом за получение взяток в размере почти 1,8 млн рублей, сообщает прокуратура РБ.

Следствие установило, что с 2020 по 2022 годы главный врач давал устные распоряжения главной медсестре и главному бухгалтеру о необходимости начисления работникам дополнительных стимулирующих выплат. Впоследствии часть этих средств возвращалась ему в качестве «благодарности» за «общее покровительство и попустительство по службе». Таким образом, он фактически создал систему «отката» для получения личного обогащения.

Общая сумма полученных взяток за указанный период — почти 1,8 миллиона рублей.

Обвиняемый отрицает свою вину, утверждая, что все выплаты были законными и осуществлялись в рамках законодательства. Однако, суд будет решать на основе доказательств, представленных прокуратурой.

Читайте также:
Сын чиновника устроил голые гонки в БашкирииКоммунальщиков Уфы оставили без денегЭкс-глава Минстроя Башкирии скинул треть срока за коррупцию
#Анжелика Барабаш#Общество#Уголовное дело#Взятка#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты
Подпишитесь
В Уфе из-за санкции против Мосбиржи появились ажиотажные очереди за долларами
Сегодня, 04:21
В Уфе загорелся горнолыжный комплекс
Сегодня, 04:14
В Уфе решили вернуть Моргенштерна* домой
Сегодня, 04:00
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
Вчера, 18:34
Жители Уфы едва успели спастись от роя пчел в центре города
Вчера, 17:51
В Башкирии медведь стал участником мотогонок
Вчера, 17:01
"