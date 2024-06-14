В Башкирии врачам приходилось отдавать кешбэк с премий

Следствие установило, что с 2020 по 2022 годы главный врач давал устные распоряжения главной медсестре и главному бухгалтеру о необходимости начисления работникам дополнительных стимулирующих выплат. Впоследствии часть этих средств возвращалась ему в качестве «благодарности» за «общее покровительство и попустительство по службе». Таким образом, он фактически создал систему «отката» для получения личного обогащения.