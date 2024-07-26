Чиновник «подарил» бизнесмену детсад в Башкирии

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 07:51
В тексте идёт речь о здании в селе Карабашево по улице Горького, 41. По этому адресу, как выяснил Mkset, находится местный детский сад. Документ антимонопольщиков гласит, что нежилой объект площадью 312,4 «квадрата» сдали неназванному индивидуальному предпринимателю.
Аренда действовала до сентября 2023 года, при этом договор был продлён до января 2025. При этом торги, судя по всему, не проводились — в этом служба усмотрела нарушение Закона о защите конкуренции.
ФАС потребовала признать соглашение недействительным и изъять объект из собственности предпринимателя и вернуть его на государственный баланс.