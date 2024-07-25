В Уфе «отмыли» ₽318 млн

По требованию прокуратуры в пользу государства изъяли 18 машин, в автопарке преступников — иномарки Jaguar, Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, Nissan и другие. Кроме того, у преступников конфисковали шесть участков и нежилых помещений, а также три квартиры и счета в банках.