В Уфе «отмыли» ₽318 млн

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Имущество и средства на более ₽ 318 млн изъяли у преступной группы в Уфе. По данным надзорного ведомства, восемь жителей Башкирии ответственны за функционирование подпольной финансовой структуры по «обналу», действовавшей с 2015 года.
Через цепочку «однодневок» и подложные договоры преступники занимались нелегальным обналичиванием денежных средств по поручениям различных коммерческих фирм. Многомиллионную сумму, которую изъяли у осуждённых, преступники смогли извлечь всего за два года.
По требованию прокуратуры в пользу государства изъяли 18 машин, в автопарке преступников — иномарки Jaguar, Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, Nissan и другие. Кроме того, у преступников конфисковали шесть участков и нежилых помещений, а также три квартиры и счета в банках.