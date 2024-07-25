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В Уфе «отмыли» ₽318 млн

В Уфе «отмыли» ₽318 млн

25 июля 2024, 12:25
Фото: 1MI
У подельников изъяли огромный автопарк престижных иномарок, квартиры и участки, сообщили в прокуратуре Башкортостана.

Имущество и средства на более ₽ 318 млн изъяли у преступной группы в Уфе. По данным надзорного ведомства, восемь жителей Башкирии ответственны за функционирование подпольной финансовой структуры по «обналу», действовавшей с 2015 года.

Через цепочку «однодневок» и подложные договоры преступники занимались нелегальным обналичиванием денежных средств по поручениям различных коммерческих фирм. Многомиллионную сумму, которую изъяли у осуждённых, преступники смогли извлечь всего за два года.

По требованию прокуратуры в пользу государства изъяли 18 машин, в автопарке преступников — иномарки Jaguar, Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, Nissan и другие. Кроме того, у преступников конфисковали шесть участков и нежилых помещений, а также три квартиры и счета в банках.

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