Из кармана уфимской фирмы «исчезли» ₽14,5 млн

Вместо того, чтобы использовать официальный расчетный счет фирмы, он в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года перевел средства контрагентам через другой, скрытый счет. Таким образом, он ухитрился «утаить» более 14,5 миллионов рублей, избежав принудительного списания долга.