Из кармана уфимской фирмы «исчезли» ₽14,5 млн

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
По версии следствия, дело о взыскании с компании свыше 10,7 миллионов рублей находилось в производстве судебных приставов. Но директор предприятия, не желая расставаться с деньгами, решил пойти на хитрость.
Вместо того, чтобы использовать официальный расчетный счет фирмы, он в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года перевел средства контрагентам через другой, скрытый счет. Таким образом, он ухитрился «утаить» более 14,5 миллионов рублей, избежав принудительного списания долга.
Сейчас обвиняемый отрицает свою вину, но убедительные доказательства его махинаций уже собраны. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Уфы для рассмотрения по существу.