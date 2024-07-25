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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Шимпанзе оказались мастерами быстрой беседы

Шимпанзе оказались мастерами быстрой беседы

25 июля 2024, 06:07
Фото: 1MI
Шимпанзе оказались мастерами быстрой беседы
Шимпанзе, как оказалось, не просто лазающие по деревьям обезьяны. У них есть свой язык, который они используют для общения.

Представьте, что вы протягиваете руку, чтобы попросить друга остановиться или похлопываете его по спине, чтобы его успокоить. Шимпанзе делают то же самое, только немного по-другому.

Исследователи изучили более 8500 жестов 252 диких шимпанзе в пяти сообществах Восточной Африки. Они обнаружили, что большинство взаимодействий между шимпанзе происходят очень быстро. Например, когда одна обезьяна протягивает руку другой, ответ следует почти мгновенно — за 120 миллисекунд. Для сравнения, люди отвечают друг другу в среднем за 200 миллисекунд. Получается, что шимпанзе даже быстрее нас!

Жизнь в жестах

Шимпанзе используют жесты в различных ситуациях. Они могут попросить друг друга остановиться, следовать за ними или даже поделиться едой.

— Шимпанзе используют жесты почти в каждом аспекте своей жизни». Например, после ссоры одна обезьяна может протянуть руку другой, чтобы помириться, как это было с Моникой и Урсусом в Уганде, — говорит доктор Гал Бадихи из Университета Сент-Эндрюс.

Культурные различия

Интересно, что время отклика на жесты отличается в разных сообществах шимпанзе, как и у людей. Например, в сообществе Сонсо в Уганде обмен жестами происходит медленнее, чем в других местах. Это напоминает нам о культурных различиях между людьми, например, датчане тоже реагируют медленнее, как отмечает доктор Кэтрин Хобайтер.

Общие черты

Эти наблюдения показывают, что быстрая коммуникация может быть общей чертой для всех высших приматов, к которым относятся и люди, и шимпанзе. Возможно, это эволюционное наследие, которое мы разделяем с нашими далекими предками. Некоторые ученые также предполагают, что такая черта может быть свойственна и другим социальным животным, таким как киты, дельфины, летучие мыши и гиены.

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#Ольга Харина#Общество#Животные#Дикое животное#Дикие животные#Приручение животных#КЦ
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