Шимпанзе оказались мастерами быстрой беседы

Эти наблюдения показывают, что быстрая коммуникация может быть общей чертой для всех высших приматов, к которым относятся и люди, и шимпанзе. Возможно, это эволюционное наследие, которое мы разделяем с нашими далекими предками. Некоторые ученые также предполагают, что такая черта может быть свойственна и другим социальным животным, таким как киты, дельфины, летучие мыши и гиены.