Шимпанзе оказались мастерами быстрой беседы

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Представьте, что вы протягиваете руку, чтобы попросить друга остановиться или похлопываете его по спине, чтобы его успокоить. Шимпанзе делают то же самое, только немного по-другому.
Исследователи изучили более 8500 жестов 252 диких шимпанзе в пяти сообществах Восточной Африки. Они обнаружили, что большинство взаимодействий между шимпанзе происходят очень быстро. Например, когда одна обезьяна протягивает руку другой, ответ следует почти мгновенно — за 120 миллисекунд. Для сравнения, люди отвечают друг другу в среднем за 200 миллисекунд. Получается, что шимпанзе даже быстрее нас!
Шимпанзе используют жесты в различных ситуациях. Они могут попросить друг друга остановиться, следовать за ними или даже поделиться едой.
— Шимпанзе используют жесты почти в каждом аспекте своей жизни». Например, после ссоры одна обезьяна может протянуть руку другой, чтобы помириться, как это было с Моникой и Урсусом в Уганде, — говорит доктор Гал Бадихи из Университета Сент-Эндрюс.
Интересно, что время отклика на жесты отличается в разных сообществах шимпанзе, как и у людей. Например, в сообществе Сонсо в Уганде обмен жестами происходит медленнее, чем в других местах. Это напоминает нам о культурных различиях между людьми, например, датчане тоже реагируют медленнее, как отмечает доктор Кэтрин Хобайтер.
Эти наблюдения показывают, что быстрая коммуникация может быть общей чертой для всех высших приматов, к которым относятся и люди, и шимпанзе. Возможно, это эволюционное наследие, которое мы разделяем с нашими далекими предками. Некоторые ученые также предполагают, что такая черта может быть свойственна и другим социальным животным, таким как киты, дельфины, летучие мыши и гиены.