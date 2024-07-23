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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

В Башкирии построят центр лечения людей с помощью животных

В Башкирии построят центр лечения людей с помощью животных

23 июля 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
В Башкирии построят центр лечения людей с помощью животных
В ближайшем будущем в регионе Башкортостана откроется уникальное место, где пушистики смогут содействовать людям в восстановлении здоровья и эмоционального благополучия.

Юлиана Гафарова, учредительница благотворительной организации Центр помощи бездомным животным «Дом с хвостом», столкнулась с непростой ситуацией около трех лет назад. 15 собак оказались на улице, и ей пришлось найти для них новые дома. При поддержке знакомых она обнаружила полуразрушенное жилище, где четырехлапые смогли перезимовать. В настоящее время ее приют официально зарегистрирован и ухаживает за 40 собаками.

«От сердца к сердцу»

Юлиана была удостоена президентского гранта на сумму 2,5 мил. рублей и запустила инициативу под названием «От сердца к сердцу». Эта идея направлена на оказание психологической поддержки волонтерам, заботящимся о животных, и включает в себя проведение индивидуальных и групповых сессий с психологом. Дополнительно будут проводиться обучение по взаимодействию с животными и создание развлекательных мероприятий для волонтеров.

План создания реабилитационного центра

В будущем планируется создать полномасштабный реабилитационный центр на Южном Урале, в заброшенной деревне под Белорецком с комфортными условия как для посетителей, так и для зверей. Центр будет оказывать помощь не только волонтерам, но и детям из детских домов и пенсионерам, а также способствовать развитию туризма.

Проект планируется сделать максимально независимым, используя возобновляемые природные ресурсы, такие как солнечные батареи и ветрогенераторы. Также планируется организовать мастерские, где волонтеры смогут приобретать различные навыки и самостоятельно строить вольеры для друзей наших меньших.

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