В Башкирии построят центр лечения людей с помощью животных

В будущем планируется создать полномасштабный реабилитационный центр на Южном Урале, в заброшенной деревне под Белорецком с комфортными условия как для посетителей, так и для зверей. Центр будет оказывать помощь не только волонтерам, но и детям из детских домов и пенсионерам, а также способствовать развитию туризма.