«Кокаиновых акул» обнаружили возле побережья Бразилии

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Недавнее исследование бразильских учёных выявило удивительный факт: дикие акулы у берегов Рио-де-Жанейро дали положительный результат на кокаин. Но как наркотики попадают в океан и как это влияет на морских обитателей?
Исследование, проведённое Институтом Освальдо Круса и опубликованное в журнале Science of the Total Environment, показало, что все 13 обследованных остроносых акул содержат в своем организме кокаин. Уровень наркотика оказался в 100 раз выше, чем у других морских обитателей, таких как креветки и мидии.
Как кокаин попал в океан, остаётся загадкой. Одна из версий заключается в том, что наркотик был сброшен в море контрабандистами. Дело в том, что Бразилия не производит кокаин, но является крупным экспортером — наркокартели часто используют морские пути для перевозки наркотиков в Европу. Другая версия предполагает, что кокаин попал в океан через сточные воды.
Высокие уровни кокаина могут оказывать серьёзное токсикологическое воздействие на морских обитателей. Например, от токсинов могут страдать мидии, устрицы и угри.
— Кокаин имеет низкий период полураспада в окружающей среде… поэтому, если мы находим его у акул, это означает, что в биоту попадает огромное количество наркотиков, — отметил координатор исследования Энрико Мендес Саджоро.
Остроносая акула является частью рациона бразильцев. Это вызывает опасения, что кокаин может передаваться от рыбы к человеку. Учёные пока не знают, как это может повлиять на здоровье людей, но считают это серьёзным предупреждением и призывают к дальнейшим исследованиям.