«Кокаиновых акул» обнаружили возле побережья Бразилии

Как кокаин попал в океан, остаётся загадкой. Одна из версий заключается в том, что наркотик был сброшен в море контрабандистами. Дело в том, что Бразилия не производит кокаин, но является крупным экспортером — наркокартели часто используют морские пути для перевозки наркотиков в Европу. Другая версия предполагает, что кокаин попал в океан через сточные воды.