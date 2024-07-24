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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Топ-10 самых быстрых животных в мире

Топ-10 самых быстрых животных в мире

24 июля 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Топ-10 самых быстрых животных в мире
Как думаете, кто быстрее всех на планете? Гепард? А вот и нет! Открываем список самых скоростных животных, о которых вы даже не подозревали!

Все мы знаем, что гепард — самое быстрое наземное животное. Однако, он не самый быстрый среди всех живых существ на планете. Да, вы не ослышались! В мире фауны есть такие спринтеры, которые могут оставить гепарда далеко позади. Готовы узнать, кто они?

Скорость — это не только про ноги

Когда мы говорим о скорости в животном мире, важно понимать, что она измеряется не только километрами в час. Учитывается также размер тела животного и его способность быстро преодолевать собственные размеры тела. Например, если бы человек мог бегать так же быстро, как некоторые насекомые, то он бы разгонялся до скорости гоночного автомобиля!

Вилорог

Самый быстрый обитатель Северной Америки. Он может развивать скорость до 90 км/ч. Однако его главная фишка — выносливость. Вилорог способен долгое время поддерживать высокую скорость, что делает его настоящим марафонцем среди животных.

ВилорогВилорог
Вилорог
Фото: Изображение Midjourney

Бразильский складчатогуб

Эта летучая мышь может достигать скорости 100 км/ч в пикировании. Представьте себе, как она прорезает ночное небо, охотясь за насекомыми. Бразильский складчатогуб — самый быстрый среди летучих мышей.

Бразильский складчатогубБразильский складчатогуб
Бразильский складчатогуб
Фото: Изображение Midjourney

Парусник и меч-рыба

Эти обитатели океанов могут развивать скорость до 130 км/ч. Их обтекаемая форма и мощные плавники позволяют им буквально «летать» под водой, преследуя добычу.

Меч-рыбаМеч-рыба
Меч-рыба
Фото: Изображение Midjourney

Калипта Анны

Колибри Calypte anna достигает скорости 80 км/ч и пролетает 385 размеров своего тела в секунду. Если бы человек мог двигаться с такой скоростью относительно своего размера, то он был бы практически неуловим!

Калипта АнныКалипта Анны
Калипта Анны
Фото: Изображение Midjourney

Гепард

Собственно говоря и наш герой. Он способен разогнаться до 100 км/ч, что делает его самым быстрым наземным млекопитающим. Однако гепард может поддерживать эту скорость лишь на короткие дистанции, в отличие от вилорога.

ГепардГепард
Гепард
Фото: Изображение Midjourney

Черный марлин

Черный марлин развивает скорость до 130 км/ч, что делает его одним из самых быстрых морских обитателей. Ему под силу преодолеть большое расстояние за короткое время в поисках пищи.

Черный марлинЧерный марлин
Черный марлин
Фото: Изображение Midjourney

Слепень

Это насекомое может развивать скорость свыше 144 км/ч. Слепень невероятно быстр и маневрен, что помогает ему избегать хищников и находить пищу.

СлепеньСлепень
Слепень
Фото: Изображение Midjourney

Иглохвостый стриж

Эта птица способна лететь со скоростью 160 км/ч (не в пикировании), что делает её самым быстрым летающим животным на горизонтальном полете.

Иглохвостый стрижИглохвостый стриж
Иглохвостый стриж
Фото: Изображение Midjourney

Клещ Paratarsotomus macropalpis

Этот крохотный членистоногий перемещается на 322 длины своего тела в секунду. Для сравнения, гепард пробегает лишь 16 длин своего тела за секунду. Если бы человек был так же быстр, он бы перемещался со скоростью 2092 км/ч!

Клещ Paratarsotomus macropalpisКлещ Paratarsotomus macropalpis
Клещ Paratarsotomus macropalpis
Фото: Изображение Midjourney

Сапсан

Сапсан может достигать скорости 390 км/ч в пикировании, что делает его абсолютным чемпионом по скорости среди всех живых существ. В этом стремительном полете он ловит добычу прямо на лету.

СапсанСапсан
Сапсан
Фото: Изображение Midjourney
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#Ольга Харина#Общество#Животные#Дикое животное#Живая природа#Дикие животные#КЦ
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