Топ-10 самых быстрых животных в мире

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Все мы знаем, что гепард — самое быстрое наземное животное. Однако, он не самый быстрый среди всех живых существ на планете. Да, вы не ослышались! В мире фауны есть такие спринтеры, которые могут оставить гепарда далеко позади. Готовы узнать, кто они?
Когда мы говорим о скорости в животном мире, важно понимать, что она измеряется не только километрами в час. Учитывается также размер тела животного и его способность быстро преодолевать собственные размеры тела. Например, если бы человек мог бегать так же быстро, как некоторые насекомые, то он бы разгонялся до скорости гоночного автомобиля!
Самый быстрый обитатель Северной Америки. Он может развивать скорость до 90 км/ч. Однако его главная фишка — выносливость. Вилорог способен долгое время поддерживать высокую скорость, что делает его настоящим марафонцем среди животных.
Эта летучая мышь может достигать скорости 100 км/ч в пикировании. Представьте себе, как она прорезает ночное небо, охотясь за насекомыми. Бразильский складчатогуб — самый быстрый среди летучих мышей.
Эти обитатели океанов могут развивать скорость до 130 км/ч. Их обтекаемая форма и мощные плавники позволяют им буквально «летать» под водой, преследуя добычу.
Колибри Calypte anna достигает скорости 80 км/ч и пролетает 385 размеров своего тела в секунду. Если бы человек мог двигаться с такой скоростью относительно своего размера, то он был бы практически неуловим!
Собственно говоря и наш герой. Он способен разогнаться до 100 км/ч, что делает его самым быстрым наземным млекопитающим. Однако гепард может поддерживать эту скорость лишь на короткие дистанции, в отличие от вилорога.
Черный марлин развивает скорость до 130 км/ч, что делает его одним из самых быстрых морских обитателей. Ему под силу преодолеть большое расстояние за короткое время в поисках пищи.
Это насекомое может развивать скорость свыше 144 км/ч. Слепень невероятно быстр и маневрен, что помогает ему избегать хищников и находить пищу.
Эта птица способна лететь со скоростью 160 км/ч (не в пикировании), что делает её самым быстрым летающим животным на горизонтальном полете.
Этот крохотный членистоногий перемещается на 322 длины своего тела в секунду. Для сравнения, гепард пробегает лишь 16 длин своего тела за секунду. Если бы человек был так же быстр, он бы перемещался со скоростью 2092 км/ч!
Сапсан может достигать скорости 390 км/ч в пикировании, что делает его абсолютным чемпионом по скорости среди всех живых существ. В этом стремительном полете он ловит добычу прямо на лету.