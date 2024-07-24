Топ-10 самых быстрых животных в мире

Когда мы говорим о скорости в животном мире, важно понимать, что она измеряется не только километрами в час. Учитывается также размер тела животного и его способность быстро преодолевать собственные размеры тела. Например, если бы человек мог бегать так же быстро, как некоторые насекомые, то он бы разгонялся до скорости гоночного автомобиля!