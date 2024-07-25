Мигрант на метане газовал по Уфе

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Внимание сотрудников Госавтоинспекции Уфы привлекла необычная видеозапись, которая появилась в сети Интернет. На ней видно, как автомобиль «Хендай Солярис» совершает рискованные маневры и игнорирует дорожную разметку.
Инспекторами Полка ДПС была проведена работа по установлению личности водителя, и вскоре выяснилось, что за рулем находился 20-летний уроженец ближнего зарубежья.
— Я дрифтовал с целью, чтобы проверить машину. У меня машина на газу и она плохо начала водить, руль заедало. Поэтому я начала газовать и дрифтовать. Машина починилась. Свою ошибку признаю, больше такого не повторится, — рассказал молодой человек инспекторам.
За нарушения правил дорожного движения в отношении молодого человека были составлены несколько административных материалов: за нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил перестроения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
Вот так «проверка» машины обошлась водителю в несколько штрафов. Госавтоинспекция напоминает: не стоит рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения.