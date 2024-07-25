Мигрант на метане газовал по Уфе

Молодой водитель «Хендай Солярис» в Уфе решил проверить свою машину на прочность, но вместо того, чтобы заехать на специальный полигон, решил «потренироваться» на городских дорогах, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Внимание сотрудников Госавтоинспекции Уфы привлекла необычная видеозапись, которая появилась в сети Интернет. На ней видно, как автомобиль «Хендай Солярис» совершает рискованные маневры и игнорирует дорожную разметку. Инспекторами Полка ДПС была проведена работа по установлению личности водителя, и вскоре выяснилось, что за рулем находился 20-летний уроженец ближнего зарубежья. — Я дрифтовал с целью, чтобы проверить машину. У меня машина на газу и она плохо начала водить, руль заедало. Поэтому я начала газовать и дрифтовать. Машина починилась. Свою ошибку признаю, больше такого не повторится, — рассказал молодой человек инспекторам. За нарушения правил дорожного движения в отношении молодого человека были составлены несколько административных материалов: за нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил перестроения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Вот так «проверка» машины обошлась водителю в несколько штрафов. Госавтоинспекция напоминает: не стоит рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения. Читайте также: Байкер разбился в ДТП в Уфе Автобус с людьми сгорел в Башкирии Уфимка сломала ребра в автобусе