В Башкирии случайный прохожий спас корову из колодца

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Случайный прохожий заметил бедственное положение животного. Он не только не прошел мимо, но и оперативно разместил информацию о происшествии в местном сообществе в социальных сетях. В посте он указал номер бирки коровы, надеясь, что ее хозяин узнает о случившемся.
Информация разлетелась по сети, и уже через несколько минут к месту происшествия стали съезжаться местные жители. Совместными усилиями они организовали спасательную операцию. Хозяина коровы удалось найти очень быстро, благодаря номеру бирки, указанному в посте.
— Благодаря неравнодушию людей, мы смогли быстро извлечь корову из колодца, — рассказывает очевидец.
Как известно, корова отделалась легким испугом и незначительными царапинами.