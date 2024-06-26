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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

В Башкирии случайный прохожий спас корову из колодца

В Башкирии случайный прохожий спас корову из колодца

26 июня 2024, 12:17
Фото: News Bash
В Гафурийском районе Башкирии корова гуляя по лугу, провалилась в заброшенный колодец, сообщает News Bash.

Случайный прохожий заметил бедственное положение животного. Он не только не прошел мимо, но и оперативно разместил информацию о происшествии в местном сообществе в социальных сетях. В посте он указал номер бирки коровы, надеясь, что ее хозяин узнает о случившемся.

Информация разлетелась по сети, и уже через несколько минут к месту происшествия стали съезжаться местные жители. Совместными усилиями они организовали спасательную операцию. Хозяина коровы удалось найти очень быстро, благодаря номеру бирки, указанному в посте.

— Благодаря неравнодушию людей, мы смогли быстро извлечь корову из колодца, — рассказывает очевидец.

Как известно, корова отделалась легким испугом и незначительными царапинами.

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#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Инциденты
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