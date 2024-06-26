В Башкирии случайный прохожий спас корову из колодца

Случайный прохожий заметил бедственное положение животного. Он не только не прошел мимо, но и оперативно разместил информацию о происшествии в местном сообществе в социальных сетях. В посте он указал номер бирки коровы, надеясь, что ее хозяин узнает о случившемся.