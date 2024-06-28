Электросамокаты затормозили в Уфе

Между тем горожане также заметили в некоторых местах запрещающие знаки, по которым визуально можно догадаться об ограничении использования средств индивидуальной мобильности в указанных зонах. Комментарий управления гласит о том, что полный или частичный запрет на электросамокаты введён возле детских площадок, а также в парках и скверах.