Электросамокаты затормозили в Уфе

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
По данным ведомства, на основных перекрёстках дорожной сети Уфы самокаты не смогут двигаться быстрее 5 км/ч.
Между тем горожане также заметили в некоторых местах запрещающие знаки, по которым визуально можно догадаться об ограничении использования средств индивидуальной мобильности в указанных зонах. Комментарий управления гласит о том, что полный или частичный запрет на электросамокаты введён возле детских площадок, а также в парках и скверах.
Между тем о планах ограничить скорость СИМов градоначальник Ратмир Мавлиев предупреждал ещё в марте этого года. Тогда сити-менеджер пояснил, что введут такую меры на подъездах к пешеходным переходам и в других местах массового скопления людей.
Стоит заметить, что многие шеринги и ранее самостоятельно ограничивали скорость самокатов в опасных зонах. Так, пользователи замечали, что скорость средств мобильности относительно резко и очень заметно снижалась в некоторых зонах. При этом на картах в приложениях шерингов эти самые участки были помечены.
Ранее Mkset сообщал о том, что один из кикшерингов начал массово блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей в Башкирии.