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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Электросамокаты затормозили в Уфе

Электросамокаты затормозили в Уфе

28 июня 2024, 13:34
Фото: Управление транспорта и связи г. Уфы
Максимально допустимую скорость электросамокатов установили в башкирской столице, сообщает Управление транспорта и связи города.

По данным ведомства, на основных перекрёстках дорожной сети Уфы самокаты не смогут двигаться быстрее 5 км/ч.

Между тем горожане также заметили в некоторых местах запрещающие знаки, по которым визуально можно догадаться об ограничении использования средств индивидуальной мобильности в указанных зонах. Комментарий управления гласит о том, что полный или частичный запрет на электросамокаты введён возле детских площадок, а также в парках и скверах.

Электросамокаты в Уфе блокируют из-за детей
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Между тем о планах ограничить скорость СИМов градоначальник Ратмир Мавлиев предупреждал ещё в марте этого года. Тогда сити-менеджер пояснил, что введут такую меры на подъездах к пешеходным переходам и в других местах массового скопления людей.

Стоит заметить, что многие шеринги и ранее самостоятельно ограничивали скорость самокатов в опасных зонах. Так, пользователи замечали, что скорость средств мобильности относительно резко и очень заметно снижалась в некоторых зонах. При этом на картах в приложениях шерингов эти самые участки были помечены.

Ранее Mkset сообщал о том, что один из кикшерингов начал массово блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей в Башкирии.

#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ПДД#Ограничения#Самокаты
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