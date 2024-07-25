В Уфе возрождают народные патрули

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
В Уфе продолжается возрождение Добровольной Народной дружины, которая активно занимается контролем общественного порядка на улицах Кировского района. Вечерние рейды, организуемые сотрудниками администрации совместно с Центром общественной безопасности и полицией, направлены на предотвращение правонарушений, так как именно в это время возрастает риск нарушений.
Патрулирование осуществляется по заранее заданным маршрутам, где дружинники обследуют улицы и фиксируют любые факты нарушения правопорядка. При выявлении таких случаев составляются протоколы, что позволяет оперативно реагировать на происходящее и поддерживать безопасность в районе.
— Принять участие могут граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и обладающие необходимыми личными и деловыми качествами для выполнения обязанностей народных дружинников, — сообщают в администрации.
Для вступления в состав команды необходимо позвонить командиру отряда по телефону: 289-54-28.