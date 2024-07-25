mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В Уфе возрождают народные патрули

В Уфе возрождают народные патрули

25 июля 2024, 04:52
Фото: Администрация Кировского района Уфы
В городе они вновь помогают контролировать общественный порядок по вечерам, сообщает администрация Кировского района Уфы.

В Уфе продолжается возрождение Добровольной Народной дружины, которая активно занимается контролем общественного порядка на улицах Кировского района. Вечерние рейды, организуемые сотрудниками администрации совместно с Центром общественной безопасности и полицией, направлены на предотвращение правонарушений, так как именно в это время возрастает риск нарушений.

Фото: Администрация Кировского района

Патрулирование осуществляется по заранее заданным маршрутам, где дружинники обследуют улицы и фиксируют любые факты нарушения правопорядка. При выявлении таких случаев составляются протоколы, что позволяет оперативно реагировать на происходящее и поддерживать безопасность в районе.

— Принять участие могут граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и обладающие необходимыми личными и деловыми качествами для выполнения обязанностей народных дружинников, — сообщают в администрации.

Для вступления в состав команды необходимо позвонить командиру отряда по телефону: 289-54-28.

Читайте также:
Уфимец сорвал вылет самолета вредной привычкойЖителям Башкирии рассказали, как стать мошенникамиТакси в Уфе водит неизвестно кто
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Полиция#Россия#Преступность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безопасность#Кировский район#Общественный порядок#Народные патрули#Добровольная Народная дружина#Центр общественной безопасности#Обязанности народных дружинников#Протоколы нарушений
Подпишитесь
«Дождались!»: Уфимцы делятся первыми отзывами от вновь открытого Шакшинского моста
Вчера, 14:29
Банк заблокировал мой перевод: что делать
Вчера, 17:09
В Уфе нашли «пивного бойца»
Вчера, 16:11
Гнев небес обрушится на Башкирию
Вчера, 19:02
Танцы в Башкирии взорвали соцсети
Вчера, 14:37
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Сегодня, 04:54