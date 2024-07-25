В Уфе возрождают народные патрули

В Уфе продолжается возрождение Добровольной Народной дружины, которая активно занимается контролем общественного порядка на улицах Кировского района. Вечерние рейды, организуемые сотрудниками администрации совместно с Центром общественной безопасности и полицией, направлены на предотвращение правонарушений, так как именно в это время возрастает риск нарушений.