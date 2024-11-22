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Отлов бродячих животных

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2024
Собаки загнали юную уфимку в болото
22 ноября, 15:01
Вторжение макак: приматы держат в страхе всех жителей тайского города
26 июля, 12:00
Пара пингвинов была задержана полицией за проникновения в суши-бар
24 июля, 06:49
Собачья агрессия в Башкирии. Кто виноват и что делать?
22 мая, 05:43
Служба отлова в Башкирии убивала собак
14 мая, 16:41
Зоозащитники с матом вызволили собак приготовленных на убой
11 апреля, 17:12
2023
Алабай, покусавший ранее двоих человек в Башкирии, продолжил нападать на людей
27 октября 2023, 10:20
Жители Уфы боятся ходить по улицам из-за стаи бездомных собак
С жалобой на бродячих животных в комментариях на странице Радия Хабирова обратились жители Черниковки.
18 сентября 2023, 11:42

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