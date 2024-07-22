Россиянам стало дороже содержать кошек и собак

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Многие из нас обожают своих домашних любимцев и готовы тратить на них любые деньги. Но что делать, если цены на зоотовары растут? В этом материале мы рассмотрим, как изменились траты на питомцев в России за последний год, и выясним, на что теперь чаще всего тратятся владельцы кошек и собак.
Согласно исследованию, проведенному аналитическим порталом «Чек Индекс», за первую половину 2024 года медианная цена зоотоваров в магазинах поднялась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если раньше средняя цена на товары была 700 рублей, то теперь она составляет около 800 рублей.
В интернет-магазинах тоже непросто: цены там выросли на 14%, и сейчас средняя покупка обходится в 3000 рублей, когда раньше была около 2600 рублей.
Хотя цены выросли, люди не перестали покупать вещи для своих четвероногих друзей. Однако теперь владельцы покупают немного меньше, чем год назад. Это снижение составляет 2%.
Но вот интересный момент: хотя люди покупают меньше вещей, они тратят на них больше денег. Общая сумма денег, потраченных на товары для животных, увеличилась на 11%. Это означает, что люди выбирают более дорогие и, возможно, качественные продукты для своих любимцев.
Самые популярные позиции, которые покупают, это корм, наполнитель для лотка, вещи для ухода и игрушки. Эти товары остаются в топе продаж.
По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, расходы на содержание собаки можно условно разделить на четыре категории.
Первая категория — это корм, на который уходит около 45% бюджета граждан. Еда для животных подорожала в целом из-за санкций, однако отечественные производители уже пытаются занять эту нишу.
— Стоит отметить, что не все питаются покупными кормами. Какие-то с детства приучены к приготовленной еде. В обязательные расходы стоит включить приобретение витаминов, — поясняет ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина.
Вторая по величине категория расходов на содержание домашних животных — составляет около 25% от общих затрат. Она включает в себя широкий спектр средств, необходимых для поддержания чистоты, здоровья и благополучия вашего питомца.
В эту категорию входят щетки, гребни, шампуни и пуходерки, которые помогают поддерживать чистоту и здоровье шерсти животного. Для ухода за когтями также покупают когтерезы и пилки, которые помогают предотвратить их чрезмерный рост и дискомфорт. Кроме того, к дополнительным тратам относятся средства для глаз и ушей, такие как лосьоны, капли и очищающие средства.
Третья категория — ветеринарная помощь, на которую уходит 15% бюджета. Минимальный набор включает в себя ежегодные профилактические осмотры, прививки и средства от гельминтов, блох и клещей.
Четвертая категория — амуниция и игрушки. Поводки, ошейники, намордники, лежанки и игрушки составляют еще 15% от всех расходов. Также владельцы покупают транспортные контейнеры и другие аксессуары.
Кошки требуют чуть меньших затрат, чем собаки. Основные расходы включают корм, миски, когтеточку, переноску, игрушки и средства для ухода за шерстью. Важно также приобретать витамины и средства от паразитов.
В топ-7 регионов по объему продаж зоотоваров входят Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Челябинская и Свердловская области. Это говорит о том, что в крупных городах и регионах с развитой экономикой владельцы питомцев готовы тратить больше на своих любимцев.
Более половины жителей России (56%) держат дома разную живность, гласят данные отчета Центра изучения питания и благополучия животных. В общей сложности в российских домах проживает 49,2 миллиона кошек и 25,5 миллиона собак.
Среди владельцев пушистых мурлык преобладают женщины (63%). Собаководы же демонстрируют гендерное равенство: хозяевами четвероногих друзей в равной степени являются и мужчины, и женщины. Примечательно, что россияне одинаково тепло принимают как породистых питомцев, так и беспородных найденышей.
Средняя домашняя кошка в России — это животное в возрасте от одного до семи лет, весом от трех до пяти килограммов. Самыми популярными именами для кошек являются: Мурка, Муся, Маруся, Буся и Барсик.
В России собаки пользуются большой популярностью. Среди них преобладают самцы, 60% которых относятся к чистокровным породам. Средний вес домашней собаки составляет более 26 килограммов, а возраст — от одного до семи лет. Наиболее востребованными породами являются немецкие овчарки и среднеазиатские овчарки.