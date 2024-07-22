Россиянам стало дороже содержать кошек и собак

Многие из нас обожают своих домашних любимцев и готовы тратить на них любые деньги. Но что делать, если цены на зоотовары растут? В этом материале мы рассмотрим, как изменились траты на питомцев в России за последний год, и выясним, на что теперь чаще всего тратятся владельцы кошек и собак.