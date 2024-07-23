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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 12:18

Уфимка сломала ребра в автобусе

Уфимка сломала ребра в автобусе

23 июля 2024, 12:02
Фото: 1MI
Пассажирка не только получила травму, но и добилась компенсации за некачественные транспортные услуги, сообщает Верховный Суд Республики Башкортостан.

В июне 2023 года в Уфе пассажирка автобуса, принадлежащего ГУП «Башавтотранс», получила травму в результате падения. Женщина пострадала в результате действий водителя, который не обеспечил безопасность пассажиров. В результате падения гражданка получила «телесные повреждения поясничного позвонка и перелом ребер».

Водитель и перевозчик не оказали пострадавшей материальной и иной помощи. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением, требуя компенсации морального вреда и штрафа за некачественные транспортные услуги.

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Ленинский районный суд города Уфы частично удовлетворил исковые требования гражданки Ш. С ГУП «Башавтотранс» в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда ₽70 000.

22 июля 2024 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан подтвердила решение суда первой инстанции и дополнительно взыскала с ГУП «Башавтотранс» штраф в ₽35 000 за некачественное оказание транспортных услуг.

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