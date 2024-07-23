Уфимка сломала ребра в автобусе

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В июне 2023 года в Уфе пассажирка автобуса, принадлежащего ГУП «Башавтотранс», получила травму в результате падения. Женщина пострадала в результате действий водителя, который не обеспечил безопасность пассажиров. В результате падения гражданка получила «телесные повреждения поясничного позвонка и перелом ребер».
Водитель и перевозчик не оказали пострадавшей материальной и иной помощи. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением, требуя компенсации морального вреда и штрафа за некачественные транспортные услуги.
Ленинский районный суд города Уфы частично удовлетворил исковые требования гражданки Ш. С ГУП «Башавтотранс» в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда ₽70 000.
22 июля 2024 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан подтвердила решение суда первой инстанции и дополнительно взыскала с ГУП «Башавтотранс» штраф в ₽35 000 за некачественное оказание транспортных услуг.