Уфимка сломала ребра в автобусе

В июне 2023 года в Уфе пассажирка автобуса, принадлежащего ГУП «Башавтотранс», получила травму в результате падения. Женщина пострадала в результате действий водителя, который не обеспечил безопасность пассажиров. В результате падения гражданка получила «телесные повреждения поясничного позвонка и перелом ребер».