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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 06:15

В Башкирии настоящий траур

В Башкирии настоящий траур

23 июля 2024, 05:06
Фото: администрация Зианчуринского района
Ирик Хакимович Шагиев, заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин Зианчуринского района, скончался на 84-м году жизни, сообщает о его кончине пресс-служба администрации Зианчуринского района.

Ирик Шагиев посвятил свою жизнь служению родной земле. Он начал свою трудовую деятельность в качестве главного агронома и, благодаря своим способностям и упорству, достиг должности руководителя Зианчуринского района. Впоследствии он возглавил предприятие «Сельхозхимия», а также работал вторым секретарем райкома партии в Чишминском районе и первым секретарем райкома КПСС Зианчуринского района.

За годы его руководства районом активно развивалось строительство дорог, газопровода, жилых домов и социальных объектов, благоустраивались населенные пункты. Зианчуринский район под руководством Шагиева вошел в число передовых районов республики.

Коллеги вспоминают его как душевного, добродушного и открытого человека, замечательного руководителя, который всегда отличался ответственностью и справедливостью. Ирик Хакимович был активным участником общественной жизни, проводил просветительскую и воспитательную работу с молодежью.

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