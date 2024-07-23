В Башкирии настоящий траур

Ирик Шагиев посвятил свою жизнь служению родной земле. Он начал свою трудовую деятельность в качестве главного агронома и, благодаря своим способностям и упорству, достиг должности руководителя Зианчуринского района. Впоследствии он возглавил предприятие «Сельхозхимия», а также работал вторым секретарем райкома партии в Чишминском районе и первым секретарем райкома КПСС Зианчуринского района.