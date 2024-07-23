В Башкирии настоящий траур

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 06:15
Ирик Шагиев посвятил свою жизнь служению родной земле. Он начал свою трудовую деятельность в качестве главного агронома и, благодаря своим способностям и упорству, достиг должности руководителя Зианчуринского района. Впоследствии он возглавил предприятие «Сельхозхимия», а также работал вторым секретарем райкома партии в Чишминском районе и первым секретарем райкома КПСС Зианчуринского района.
За годы его руководства районом активно развивалось строительство дорог, газопровода, жилых домов и социальных объектов, благоустраивались населенные пункты. Зианчуринский район под руководством Шагиева вошел в число передовых районов республики.
Коллеги вспоминают его как душевного, добродушного и открытого человека, замечательного руководителя, который всегда отличался ответственностью и справедливостью. Ирик Хакимович был активным участником общественной жизни, проводил просветительскую и воспитательную работу с молодежью.