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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Уфа и Пермь потеряли связь

Уфа и Пермь потеряли связь

23 июля 2024, 05:06
Фото: 1MI
Полеты между региональными столицами прекращены, сообщает авиаперевозчик «КрасАвиа».

Из Уфы перестали летать самолёты в Пермь — единственный рейс обеспечивался компанией «КрасАвиа», которая с 20 июля прекратила назначения полётов в обозначенном направлении, гласит информация на сайте компании.

Какого-либо иного пассажирского прямого авиасообщения между Башкирией и Пермским краем на данный момент не существует.

Фото: КрасАвиа — скриншот

Ранее Mkset публиковал список субсидируемых государством авиарейсов из Уфы — в перечне не фигурировали полёты в аэропорт Перми. Вероятно, рейсы могли отменить из-за недостатка финансирования.

Всего в России из федерального бюджета субсидируются 293 направления, на ряд маршрутов при этом деньги выделяются из средств регионов. По данным Росавиации, перечень финансируемых рейсов охватывает 59 субъектов страны.

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