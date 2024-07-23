Уфа и Пермь потеряли связь

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Из Уфы перестали летать самолёты в Пермь — единственный рейс обеспечивался компанией «КрасАвиа», которая с 20 июля прекратила назначения полётов в обозначенном направлении, гласит информация на сайте компании.
Какого-либо иного пассажирского прямого авиасообщения между Башкирией и Пермским краем на данный момент не существует.
Ранее Mkset публиковал список субсидируемых государством авиарейсов из Уфы — в перечне не фигурировали полёты в аэропорт Перми. Вероятно, рейсы могли отменить из-за недостатка финансирования.
Всего в России из федерального бюджета субсидируются 293 направления, на ряд маршрутов при этом деньги выделяются из средств регионов. По данным Росавиации, перечень финансируемых рейсов охватывает 59 субъектов страны.