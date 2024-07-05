Билеты на самолеты из Уфы останутся дешевыми

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Новый перечень направлений, на билеты по которым выделяют деньги из бюджета, расширился до 293. Ряд маршрутов также субсидируется из денег регионов. В данный момент список охватывает 59 регионов страны.
Отметим, что в перечне также присутствуют маршруты в уфимский аэропорт. Среди них рейсы в башкирскую столицу из Астрахани, Грозного, Кемерово, Красноярска, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода, Омска, Саратова и Тобольска. Их обслуживанием занимаются компании «Азимут», «РусЛайн», Red Wings и «ЮВТ АЭРО». Кроме того, в списке фигурируют маршруты полётов из Уфы в Надым. Новокузнецк, Ноябрьск, Салехард, Ханты-Мансийск и Ярославль. Частота полётов варьируется от одного до трёх в неделю.
Девять из всех упомянутых рейсов софинансируются Республикой Башкортостан в размере от 25% до 49%.