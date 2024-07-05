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Билеты на самолеты из Уфы останутся дешевыми

Билеты на самолеты из Уфы останутся дешевыми

5 июля 2024, 08:12
Фото: 1MI
Список маршрутов с субсидированными тарифами обновила Росавиация, говорится на сайте Федерального агенства воздушного транспорта.

Новый перечень направлений, на билеты по которым выделяют деньги из бюджета, расширился до 293. Ряд маршрутов также субсидируется из денег регионов. В данный момент список охватывает 59 регионов страны.

Отметим, что в перечне также присутствуют маршруты в уфимский аэропорт. Среди них рейсы в башкирскую столицу из Астрахани, Грозного, Кемерово, Красноярска, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода, Омска, Саратова и Тобольска. Их обслуживанием занимаются компании «Азимут», «РусЛайн», Red Wings и «ЮВТ АЭРО». Кроме того, в списке фигурируют маршруты полётов из Уфы в Надым. Новокузнецк, Ноябрьск, Салехард, Ханты-Мансийск и Ярославль. Частота полётов варьируется от одного до трёх в неделю.

Девять из всех упомянутых рейсов софинансируются Республикой Башкортостан в размере от 25% до 49%.

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