Билеты на самолеты из Уфы останутся дешевыми

Отметим, что в перечне также присутствуют маршруты в уфимский аэропорт. Среди них рейсы в башкирскую столицу из Астрахани, Грозного, Кемерово, Красноярска, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода, Омска, Саратова и Тобольска. Их обслуживанием занимаются компании «Азимут», «РусЛайн», Red Wings и «ЮВТ АЭРО». Кроме того, в списке фигурируют маршруты полётов из Уфы в Надым. Новокузнецк, Ноябрьск, Салехард, Ханты-Мансийск и Ярославль. Частота полётов варьируется от одного до трёх в неделю.