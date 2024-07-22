Бизнесмену из Башкирии мама подарила ₽1 млн

Щедрая мама оказалась у владельца мини-отелей в Башкирии. Женщина купила лотерейный билет «Русское лото». Он оказался выигрышным. Размер приза составил ₽1 млн. Женщина решила, что ее сыну-бизнесмену эти деньги нужнее. Она решила подарить ему свой выигрыш.



— Удача и раньше улыбалась мне небольшими выигрышами в лотереи. Но билет от мамы —превзошел все ожидания. Мое главное правило по жизни — верить в себя и хорошие приметы! Возможно, это и приносит везение, — делится мужчина.



Получатель щедрого подарка рассказал организаторам розыгрыша, что миллион мамы оказался как нельзя кстати. Мужчина из Салавата как раз хотел расширять бизнес. Часть выигрыша мамы в лотерее житель Башкирии инвестирует в дело, а остальные деньги потратить на отдых за пределами России.