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Бизнесмену из Башкирии мама подарила ₽1 млн

Бизнесмену из Башкирии мама подарила ₽1 млн

22 июля 2024, 07:17
Фото: «Столото»
Часть подарка мужчина инвестирует в дело, а часть — оставит в заграничном путешествии, сообщает организатор лотереи «Столото».

Щедрая мама оказалась у владельца мини-отелей в Башкирии. Женщина купила лотерейный билет «Русское лото». Он оказался выигрышным. Размер приза составил ₽1 млн. Женщина решила, что ее сыну-бизнесмену эти деньги нужнее. Она решила подарить ему свой выигрыш.

— Удача и раньше улыбалась мне небольшими выигрышами в лотереи. Но билет от мамы —превзошел все ожидания. Мое главное правило по жизни — верить в себя и хорошие приметы! Возможно, это и приносит везение, — делится мужчина.

Получатель щедрого подарка рассказал организаторам розыгрыша, что миллион мамы оказался как нельзя кстати. Мужчина из Салавата как раз хотел расширять бизнес. Часть выигрыша мамы в лотерее житель Башкирии инвестирует в дело, а остальные деньги потратить на отдых за пределами России.

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