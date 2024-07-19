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Льготная ипотека в Башкирии выдавалась в 67% кредитов

Льготная ипотека в Башкирии выдавалась в 67% кредитов

19 июля 2024, 07:09
Фото: 1MI
Объем жилищных займов по сниженной ставке составил 74% от общего объема такого типа кредитования в регионе, сообщает Объединенное Кредитное Бюро России.

Объединенное Кредитное Бюро России предоставила аналитику по выданным в регионах страны льготным жилищным кредитам за первое полугодие 2024 года. Субъекты РФ ранжировали по списке в соответствии со спросом на ипотеку и объемам займа. Также аналитики выяснили средний чек на ипотеку в каждом регионе и длительность пользования кредитом на жилье.

Республика Башкортостан вошла в топ-5 по льготной ипотеке в России в январе–июне 2024 года. Регион занял четвертую строчку, обогнав на одну позицию Татарстан. В июне 2024 года в Башкирии были выданы 4 730 льготных ипотек. Общая сумма жилищных кредитов составила ₽22,93 млрд. Средний чек на льготную ипотеку в Башкирии составил ₽4,84 млн, а продолжительность пользования займом — 326 месяцев. Рынок льготной ипотеки составил в Башкирии 67% от общего объема таких займов. Их сумма — 74%.

Всего в России, по данным ОКБ РФ, было выдано 389 490 льготных ипотечных кредитов на ₽2,06 трлн.

Ипотечный бум произошел в Башкирии
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