Льготная ипотека в Башкирии выдавалась в 67% кредитов

Объединенное Кредитное Бюро России предоставила аналитику по выданным в регионах страны льготным жилищным кредитам за первое полугодие 2024 года. Субъекты РФ ранжировали по списке в соответствии со спросом на ипотеку и объемам займа. Также аналитики выяснили средний чек на ипотеку в каждом регионе и длительность пользования кредитом на жилье.



Республика Башкортостан вошла в топ-5 по льготной ипотеке в России в январе–июне 2024 года. Регион занял четвертую строчку, обогнав на одну позицию Татарстан. В июне 2024 года в Башкирии были выданы 4 730 льготных ипотек. Общая сумма жилищных кредитов составила ₽22,93 млрд. Средний чек на льготную ипотеку в Башкирии составил ₽4,84 млн, а продолжительность пользования займом — 326 месяцев. Рынок льготной ипотеки составил в Башкирии 67% от общего объема таких займов. Их сумма — 74%.



Всего в России, по данным ОКБ РФ, было выдано 389 490 льготных ипотечных кредитов на ₽2,06 трлн.