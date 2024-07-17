В Башкирии выросли автокредиты

По данным ОКБ, за июнь средний размер займа на покупку транспорта вырос на 7%. В первый месяц лета 2024 года «тело» автокредита составило ₽1 450 000. За июнь 2024 года в Башкирии выдали 3 760 автокредитов, что на 5% меньше, чем в мае. В июне общая сумма автокредитов в Республике Башкортостан составила ₽5,31 млрд, что на 1% больше мая 2024 года. Средняя длительность возврата займа составляет около шести лет.