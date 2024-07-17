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В Башкирии выросли автокредиты

В Башкирии выросли автокредиты

17 июля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Средний размер займа на покупку транспорта увеличился за месяц сразу на 7%, сообщает Объединённое Кредитное Бюро.

Республика Башкортостан заняла шестое место в России по объему автокредитования среди регионов РФ в первом полугодии 2024 года. В топ-5, помимо столицы России, вошел Татарстан, заняв последнюю строчку в списке лидеров.

По данным ОКБ, за июнь средний размер займа на покупку транспорта вырос на 7%. В первый месяц лета 2024 года «тело» автокредита составило ₽1 450 000. За июнь 2024 года в Башкирии выдали 3 760 автокредитов, что на 5% меньше, чем в мае. В июне общая сумма автокредитов в Республике Башкортостан составила ₽5,31 млрд, что на 1% больше мая 2024 года. Средняя длительность возврата займа составляет около шести лет.

Напомним, ранее аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра жилья в новостройках Уфы в июне 2024 года и текущий спрос на жилищное кредитование в Башкирии.

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