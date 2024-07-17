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Ипотечный бум произошел в Башкирии

Ипотечный бум произошел в Башкирии

17 июля 2024, 07:37
Фото: 1MI
За первое полугодие интерес жителей региона к кредитам на строительство или покупку дома вырос на половину, сообщает пресс-служба ВТБ.

Кредитная организация оценила внутренний спрос заёмщиков на ипотечные кредиты, предусмотренные на покупку или строительство частного дома. В первом полугодии кредиторы заметили увеличение спроса на такие виды ссуд в Башкирии. Рост за первые шесть месяцев в регионе составил 52%. В январе–июне 2024 в Республике Башкортостан было выдано более 200 таких ипотечных займов. Их общая сумма превысила ₽1,1 млрд. То есть, средней размер по покупку или стройку дома в Башкирии — около ₽5 млн.

В банке отмечают, что тенденция увеличения интереса к ипотеке на стройку или покупку частного дома прослеживается по всему Приволжскому федеральному округу. Рост интереса почти как в Башкирии, на 50%. Чаще всего за займами на эти цели обращаются жители Башкортостана и Татарстана. Около 75% ипотечных кредитов на частные дома было выдано по льготным ставкам по государственным программам.

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