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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В Башкирии продлили семейную ипотеку

Все ради детей: в России продлили семейную ипотеку, но есть ньюанс

13 июля 2024, 04:24
Фото: 1MI

В Башкирии продлили семейную ипотеку

В нашей стране уделяется большое внимание семейной политике, в том числе улучшению условий жизни семьям с детьми.

Дети — самое ценное и важное, что есть на свете. С этим трудно не согласиться, ведь они — наше будущее. А значит государство в высшей степени должно заботиться о своих маленьких гражданах и помогать родителям в обеспечении комфортного проживания подрастающему поколению россиян. В России с 2018 года функционирует программа льготной ипотеки для молодых семей, имеющих двоих маленьких детей. Но теперь даже семья с одним маленьким ребенком может претендовать на ипотеку.

Глава государства предложил продлить «семейную» льготную ипотеку вплоть до 2030 года. Большое внимание, по мнению Президента, нужно уделить семьям с детьми до 6 лет: «Для них льготная ставка останется прежней — 6%», — отметил Владимир Путин.

Фото: 1MI

«Сказочная» ставка

— Мы с супругой — молодая семья, в этом году ждем появления первенца. До рождения малыша живем у родителей, ведь оплачивать съемную квартиру — нецелесообразно, лучше подкопить на первый взнос. Когда ребенок родится, как раз подкопим нужную сумму и возьмем ипотеку по «семейной программе», если государство гарантирует такую ставку — 6%, так это просто сказочно, — поделился с нами Александр.

Кто имеет возможность претендовать на выгодную ипотеку, рассказали в Минфине

  • российские семьи с 1 ребенком до 6 лет;
  • семьи, живущие в маленьких городах, где население составляет не более 50 тысяч человек с 2 несовершеннолетними детьми. Исключение — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.
  • семьи с 2 несовершеннолетними детьми, проживающие в регионах с невысоким объемом строительства или живущие в регионах с индивидуальными программами развития;
  • семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Отметим, что строительство частного дома или его приобретение возможно для этой категории граждан на всей территории страны, но с учетом федерального закона 214-ФЗ или договора подряда с обязательным открытием эскроу-счета.
  • Ставки на покупку квартиры по ипотеке сейчас 19,5% — это просто невероятно, огромные деньги! Как хорошо, что государство заботится о молодых семьях с детьми. Благодаря «семейной ипотеке» мы с мужем купили просторную квартиру в приличном районе Уфы. Нам важно, чтобы рядом был детский сад и школа в шаговой доступности. Квартиру мы покупали в прошлом году и очень рады за остальные семьи, которые тоже смогут купить свое жилье, — рассказала молодая мама Айгуль.
Фото: 1MI
— Купить квартиру под 19,5% — это просто невероятно, огромные деньги! Как хорошо, что государство заботится о молодых семьях с детьми. Благодаря «семейной ипотеке» мы с мужем купили просторную квартиру в приличном районе Уфы. Нам важно, чтобы рядом был детский сад и школа в шаговой доступности. Квартиру мы покупали в прошлом году и очень рады за остальные семьи, которые тоже смогут купить свое жилье, — рассказала молодая мама Айгуль.

Что приобрести?

Эксперты рассказали, что по программе люди могут купить квартиру в новостройке или частный дом с землей. По новым условиям гражданин может взять кредит на строительство дома, только в том случае, если строительство ведется по 214 –ФЗ или заключен договор подряда с использованием эскроу-счета, это нужно учитывать. Государство тем самым обеспечивает гарантии гражданам на получение своего жилья в срок.

— Мы — многодетная семья и так случилось, что у одного из наших детей есть инвалидность. Проживание в квартире для нас неудобно, так как ребенок передвигается на коляске. Чтобы всем нашим четверым детям было комфортно, а ребенку с инвалидностью была возможность находиться на свежем воздухе, мы с мужем решили купить свой дом. Благодаря тому, что сейчас есть такое нововведение, как эскроу-счет, мы не волновались за свои деньги, сроки выполнения работ по строительству дома. И, действительно, компания застройщика выполнила все, как прописано в контракте, мы остались довольны, — рассказала нашему изданию Мария.

Что такое эскроу-счет

Эскроу-счёт — это такой специализированный счёт в банке, где хранятся денежные средства, пока идет строительство дома. По российскому законодательству деньги на счете принадлежать не застройщику, а покупателю невидимости. Но ни застройщик, ни покупатель не могут ими пользоваться: банк «замораживает» средства до окончания стройки. Когда застройщик завершает объект, деньги ему перечисляет банк, а если застройщик не выполняет условий и не сдает дом в срок — средства перечисляются покупателю.

Все средства на эскроу-счете страхует Агентство по страхованию вкладов, — поясняют специалисты.

А еще специалисты рассказали, как семейная ипотека будет взаимодействовать с материнским капиталом. Семья, которая купит квартиру по программе, может использовать свой материнский капитал как первоначальный взнос. Оплачивать ежемесячные взносы по ипотеке нельзя.

#Общество#Башкирия#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ипотека#Льготная ипотека
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