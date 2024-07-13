Все ради детей: в России продлили семейную ипотеку, но есть ньюанс

Дети — самое ценное и важное, что есть на свете. С этим трудно не согласиться, ведь они — наше будущее. А значит государство в высшей степени должно заботиться о своих маленьких гражданах и помогать родителям в обеспечении комфортного проживания подрастающему поколению россиян. В России с 2018 года функционирует программа льготной ипотеки для молодых семей, имеющих двоих маленьких детей. Но теперь даже семья с одним маленьким ребенком может претендовать на ипотеку.