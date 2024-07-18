Чиновник похвастался игрой в песочнице на экскаваторе в Башкирии

— Сегодня в рамках предпринимательского часа исполнил свою детскую мечту — поиграть в песочнице на экскаваторе. Правда, экскаватор был далеко не игрушечный, а настоящий. Приобрел его в лизинг наш местный предприниматель. Очень хорошая техника и легко управляется. Не ожидал что смогу с первого раза что то изобразить. Ну что-то вроде получилось. Но все равно эта техника прежде всего для серьезной работы и для профессионалов. Поздравляю бизнесмена с серьезной и полезной покупкой. Такая техника в районе нужна и всегда будет востребована, — отметил Артур Зарипов.



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