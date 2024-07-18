Чиновник похвастался игрой в песочнице на экскаваторе в Башкирии

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Артур Зарипов удивил подписчиков своего Telegram-канала. Чиновник из Башкирии признался, что смог исполнить свою детскую мечту. Это произошло в четверг, 18 июля, в рамках встречи с бизнесменами.
— Сегодня в рамках предпринимательского часа исполнил свою детскую мечту — поиграть в песочнице на экскаваторе. Правда, экскаватор был далеко не игрушечный, а настоящий. Приобрел его в лизинг наш местный предприниматель. Очень хорошая техника и легко управляется. Не ожидал что смогу с первого раза что то изобразить. Ну что-то вроде получилось. Но все равно эта техника прежде всего для серьезной работы и для профессионалов. Поздравляю бизнесмена с серьезной и полезной покупкой. Такая техника в районе нужна и всегда будет востребована, — отметил Артур Зарипов.
Пост политика уже активно собирает «лайки».