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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Будущее электросамокатов: запрет или регулирование?

Будущее электросамокатов: запрет или регулирование?

17 июля 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Будущее электросамокатов: запрет или регулирование?
Электросамокаты уже давно стали неотъемлемой частью городского транспорта. Но что ждет их в ближайшем будущем? Будут ли они запрещены, или же власти решат пойти по пути ужесточения контроля?

Электросамокаты удобны, экологичны и позволяют быстро перемещаться по городу. Однако, с ростом их популярности увеличилось и количество инцидентов с участием этого вида транспорта. В результате, появилась необходимость пересмотреть правила их эксплуатации

Вячеслав Володин, председатель Госдумы, решил узнать мнение граждан и запустил опрос о полном запрете передвижения на электросамокатах по улицам. Какими будут последствия этого решения? Давайте разберемся!

Почему возникла необходимость регулирования?

В последние годы электросамокаты стали причиной многочисленных ДТП и нарушений правил дорожного движения. В 2019 году в России было зарегистрировано всего 142 происшествия с участием водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в то время как в 2023 году их количество выросло до 3 177. Это привело к необходимости ужесточить правила эксплуатации и ввести штрафы за их нарушение. Однако, возникает вопрос: стоит ли идти дальше и полностью запрещать использование этого транспорта?

Почему возникла необходимость регулирования?Почему возникла необходимость регулирования?
Почему возникла необходимость регулирования?
Фото: Изображение Midjourney

Что говорят цифры и факты?

Введение новых штрафов и правил

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за нарушения при управлении электросамокатами.

Управление в состоянии опьянения: теперь предусмотрен штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Это наказание аналогично нарушению ПДД на автомобиле.

Превышение установленной скорости: за превышение скорости на 15-20 км/ч предусмотрен штраф в размере от 3 до 3,5 тысяч рублей. Именно скорость является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

Оставление места ДТП: если водитель электросамоката является виновником дорожно-транспортного происшествия и покидает место происшествия без оказания помощи и уведомления соответствующих органов, ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Причинение вреда здоровью пешехода: в случае, если пешеходу причинен вред здоровья, выплата составит до 15 тысяч рублей.

Эти штрафы применяются как к владельцам личных электросамокатов, так и к тем, кто пользуется прокатными устройствами. Законопроект еще предстоит рассмотреть во втором и третьем чтениях, а также одобрить Советом Федерации, прежде чем вступить в силу.

Регистрация и отслеживание

Одной из наиболее обсуждаемых нововведений является обязательная регистрация всех электросамокатов и установка на них радиометок для отслеживания в реальном времени. Это позволит контролировать соблюдение правил и быстро идентифицировать нарушителей. Введение регистрационных номеров, как у автомобилей, должно упростить процесс фиксации правонарушений.

— В соответствии с пунктом 4 дорожной карты Минтранса по регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), будет создан реестр СИМ с присвоением учетного номера, учетного знака и учетной метки. Будет решен вопрос автоматической фиксации правонарушений и идентификации нарушителей. Постановка СИМ на учет будет сопровождаться присвоением учетного номера и выдачей метки радиочастотной идентификации. Кроме того, в настоящее время существует ГОСТ на электросамокаты, — сообщил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артем Шейкин.
Введение новых штрафов и правилВведение новых штрафов и правил
Введение новых штрафов и правил
Фото: Изображение Midjourney

Что будет с детьми?

Еще одна важная проблема — это дети. Возраст привлечения к административной ответственности в России — 16 лет. Но на самокатах катаются даже маленькие дети. Как их штрафовать? Пока этот вопрос остается открытым.

Общественное мнение

Опрос, запущенный Вячеславом Володиным, показал, что мнения граждан разделились. 54% поддержали идею полного запрета, в то время как 41% выступили против. Оставшиеся 5% заявили, что им все равно. Эта поляризация мнений свидетельствует о высокой значимости вопроса и необходимости дальнейшего его обсуждения.

Опрос, запущенный Вячеславом ВолодинымОпрос, запущенный Вячеславом Володиным
Опрос, запущенный Вячеславом Володиным
Фото: 1MI

Что это значит для жителей Уфы?

Для жителей Уфы введение новых правил и штрафов может означать как улучшение безопасности на дорогах, так и дополнительные сложности для владельцев электросамокатов. С одной стороны, новые меры помогут снизить число ДТП и улучшить дорожную обстановку. С другой стороны, обязательная регистрация и установка радиометок могут создать дополнительные финансовые и временные затраты для пользователей.

Примеры из других городов

В Москве уже начали штрафовать водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Один из пользователей получил штраф в 1000 рублей за то, что не спешился на пешеходном переходе.

Новый судебный прецедент также произошел в столице. Суд впервые изъял электросамокат у виновного в ДТП. Студент-дизайнер, находясь в состоянии опьянения, сбил пожилую женщину в районе Солнцево. Суд запретил ему пользоваться транспортным средством на полгода. Когда виновник проигнорировал повестку, его принудительно доставили в отделение Федеральной службы судебных приставов. Самокат Dualtron Ultra, стоимостью от 120 до 400 тысяч рублей, конфисковали в доход государства.

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