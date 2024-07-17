Будущее электросамокатов: запрет или регулирование?

В последние годы электросамокаты стали причиной многочисленных ДТП и нарушений правил дорожного движения. В 2019 году в России было зарегистрировано всего 142 происшествия с участием водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в то время как в 2023 году их количество выросло до 3 177. Это привело к необходимости ужесточить правила эксплуатации и ввести штрафы за их нарушение. Однако, возникает вопрос: стоит ли идти дальше и полностью запрещать использование этого транспорта?