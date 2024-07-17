Будущее электросамокатов: запрет или регулирование?

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Электросамокаты удобны, экологичны и позволяют быстро перемещаться по городу. Однако, с ростом их популярности увеличилось и количество инцидентов с участием этого вида транспорта. В результате, появилась необходимость пересмотреть правила их эксплуатации
Вячеслав Володин, председатель Госдумы, решил узнать мнение граждан и запустил опрос о полном запрете передвижения на электросамокатах по улицам. Какими будут последствия этого решения? Давайте разберемся!
В последние годы электросамокаты стали причиной многочисленных ДТП и нарушений правил дорожного движения. В 2019 году в России было зарегистрировано всего 142 происшествия с участием водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в то время как в 2023 году их количество выросло до 3 177. Это привело к необходимости ужесточить правила эксплуатации и ввести штрафы за их нарушение. Однако, возникает вопрос: стоит ли идти дальше и полностью запрещать использование этого транспорта?
Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы за нарушения при управлении электросамокатами.
Управление в состоянии опьянения: теперь предусмотрен штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Это наказание аналогично нарушению ПДД на автомобиле.
Превышение установленной скорости: за превышение скорости на 15-20 км/ч предусмотрен штраф в размере от 3 до 3,5 тысяч рублей. Именно скорость является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.
Оставление места ДТП: если водитель электросамоката является виновником дорожно-транспортного происшествия и покидает место происшествия без оказания помощи и уведомления соответствующих органов, ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
Причинение вреда здоровью пешехода: в случае, если пешеходу причинен вред здоровья, выплата составит до 15 тысяч рублей.
Эти штрафы применяются как к владельцам личных электросамокатов, так и к тем, кто пользуется прокатными устройствами. Законопроект еще предстоит рассмотреть во втором и третьем чтениях, а также одобрить Советом Федерации, прежде чем вступить в силу.
Одной из наиболее обсуждаемых нововведений является обязательная регистрация всех электросамокатов и установка на них радиометок для отслеживания в реальном времени. Это позволит контролировать соблюдение правил и быстро идентифицировать нарушителей. Введение регистрационных номеров, как у автомобилей, должно упростить процесс фиксации правонарушений.
— В соответствии с пунктом 4 дорожной карты Минтранса по регулированию использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), будет создан реестр СИМ с присвоением учетного номера, учетного знака и учетной метки. Будет решен вопрос автоматической фиксации правонарушений и идентификации нарушителей. Постановка СИМ на учет будет сопровождаться присвоением учетного номера и выдачей метки радиочастотной идентификации. Кроме того, в настоящее время существует ГОСТ на электросамокаты, — сообщил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артем Шейкин.
Еще одна важная проблема — это дети. Возраст привлечения к административной ответственности в России — 16 лет. Но на самокатах катаются даже маленькие дети. Как их штрафовать? Пока этот вопрос остается открытым.
Опрос, запущенный Вячеславом Володиным, показал, что мнения граждан разделились. 54% поддержали идею полного запрета, в то время как 41% выступили против. Оставшиеся 5% заявили, что им все равно. Эта поляризация мнений свидетельствует о высокой значимости вопроса и необходимости дальнейшего его обсуждения.
Для жителей Уфы введение новых правил и штрафов может означать как улучшение безопасности на дорогах, так и дополнительные сложности для владельцев электросамокатов. С одной стороны, новые меры помогут снизить число ДТП и улучшить дорожную обстановку. С другой стороны, обязательная регистрация и установка радиометок могут создать дополнительные финансовые и временные затраты для пользователей.
В Москве уже начали штрафовать водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Один из пользователей получил штраф в 1000 рублей за то, что не спешился на пешеходном переходе.
Новый судебный прецедент также произошел в столице. Суд впервые изъял электросамокат у виновного в ДТП. Студент-дизайнер, находясь в состоянии опьянения, сбил пожилую женщину в районе Солнцево. Суд запретил ему пользоваться транспортным средством на полгода. Когда виновник проигнорировал повестку, его принудительно доставили в отделение Федеральной службы судебных приставов. Самокат Dualtron Ultra, стоимостью от 120 до 400 тысяч рублей, конфисковали в доход государства.