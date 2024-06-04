В Уфе будут регистрировать домашних животных?

Ситуация с бездомными животными в России остается острой проблемой на протяжении многих лет. Попытки ввести регистрацию домашних животных предпринимались неоднократно, однако единого решения пока не принято. В 2022 году был принят закон, обязывающий регистрировать сельскохозяйственных животных, но предложение распространить эти правила на домашних питомцев не получило поддержки. В 2023 году регионам расширили полномочия в сфере обращения с животными, что позволило некоторым субъектам РФ ввести регистрацию домашних питомцев на региональном уровне.