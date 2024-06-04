В Уфе будут регистрировать домашних животных?

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
Ситуация с бездомными животными в России остается острой проблемой на протяжении многих лет. Попытки ввести регистрацию домашних животных предпринимались неоднократно, однако единого решения пока не принято. В 2022 году был принят закон, обязывающий регистрировать сельскохозяйственных животных, но предложение распространить эти правила на домашних питомцев не получило поддержки. В 2023 году регионам расширили полномочия в сфере обращения с животными, что позволило некоторым субъектам РФ ввести регистрацию домашних питомцев на региональном уровне.
Регистрация домашних животных уже внедрена в ряде регионов России, продемонстрировав свою эффективность в борьбе с проблемой бездомных животных.
По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, регистрация домашних животных должна быть внедрена повсеместно.
— В первую очередь важно провести учет и зарегистрировать всех собак. Это позволило бы эффективнее привлекать к ответственности тех, кто их выбрасывает, — пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» Бурматов.
В 2020 году в регионе было зарегистрировано 251 случай нападения собак на людей. В Учалинском районе стая собак напала на четырехлетнего ребенка, что привело к его гибели. Этот трагический инцидент стал поводом для предложения депутатов Госсобрания Башкирии ввести обязательную регистрацию домашних собак.
По данным республиканского управления ветеринарии, в Башкирии насчитывается более 150 тысяч безнадзорных собак. Депутаты считают, что регистрация домашних собак позволит снизить численность бездомных животных, облегчить поиск потерявшихся питомцев и привлечь к ответственности недобросовестных владельцев.
— Большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева, — отметил спикер парламента Константин Толкачев.
В самой Уфе ситуация не лучше — с начала 2023 года выловлено более 3 тысяч безнадзорных собак. Сити-менеджер города Ратмир Мавлиев поручил проработать вопрос увеличения количества питомников для животных, а также усилить профилактическую работу с населением.
Власти Уфы отмечают, что не всегда животные виноваты в том, что оказываются на улице. Нередко владельцы недобросовестно выполняют свои обязанности, выбрасывая питомцев на произвол судьбы. В связи с этим городские власти планируют создать культуру ответственного владения домашними животными, чтобы в Уфе не было безнадзорных собак.
В настоящее время Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации. Предполагается, что это будет новый законопроект, который внесут на рассмотрение парламента.
В Минприроды отмечают, что регистрация животных — это полномочия Правительства как по гражданскому, так и по ветеринарному законодательству. Однако конкретные решения на местах должны будут принимать регионы в зависимости от ситуации.
Помимо регистрации домашних животных, для решения проблемы бездомных животных необходимо предпринять ряд дополнительных мер. К ним относятся: