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Published Сегодня, 19:33

Modified Сегодня, 19:35

Updated Сегодня, 19:35

Регистрация домашних животных: шаг к решению проблемы бездомных животных в Уфе

В Уфе будут регистрировать домашних животных?

4 июня 2024, 19:33
Фото: Изображение Midjourney
Регистрация домашних животных: шаг к решению проблемы бездомных животных в Уфе
Вопрос регистрации домашних животных в России неоднократно обсуждался на различных уровнях власти, но единого решения до сих пор не принято. Между тем, регистрация животных может стать эффективным инструментом в решении проблемы бездомных животных, которая остро стоит во многих регионах страны.

Ситуация с бездомными животными в России остается острой проблемой на протяжении многих лет. Попытки ввести регистрацию домашних животных предпринимались неоднократно, однако единого решения пока не принято. В 2022 году был принят закон, обязывающий регистрировать сельскохозяйственных животных, но предложение распространить эти правила на домашних питомцев не получило поддержки. В 2023 году регионам расширили полномочия в сфере обращения с животными, что позволило некоторым субъектам РФ ввести регистрацию домашних питомцев на региональном уровне.

В 2023 году регионам расширили полномочия в сфере обращения с животными, что позволило некоторым субъектам РФ ввести регистрацию домашних питомцев на региональном уровне.В 2023 году регионам расширили полномочия в сфере обращения с животными, что позволило некоторым субъектам РФ ввести регистрацию домашних питомцев на региональном уровне.
В 2023 году регионам расширили полномочия в сфере обращения с животными, что позволило некоторым субъектам РФ ввести регистрацию домашних питомцев на региональном уровне.
Фото: 1MI

Опыт регионов по регистрации домашних животных

Регистрация домашних животных уже внедрена в ряде регионов России, продемонстрировав свою эффективность в борьбе с проблемой бездомных животных.

  • Московская область: Здесь с 1 сентября 2022 года действует постановление, обязывающее регистрировать собак, а кошек — добровольно. Владельцы могут записаться в одно из государственных ветеринарных учреждений через региональный портал госуслуг. В реестре уже зарегистрировано более 6210 животных. Регистрация позволяет привлекать к ответственности тех, кто выбрасывает питомцев, а также облегчает поиск потерявшихся животных.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, регистрация домашних животных должна быть внедрена повсеместно.

— В первую очередь важно провести учет и зарегистрировать всех собак. Это позволило бы эффективнее привлекать к ответственности тех, кто их выбрасывает, — пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» Бурматов.
В 2020 году в регионе было зарегистрировано 251 случай нападения собак на людей.В 2020 году в регионе было зарегистрировано 251 случай нападения собак на людей.
В 2020 году в регионе было зарегистрировано 251 случай нападения собак на людей.
Фото: 1MI

Ситуация в Башкирии

В 2020 году в регионе было зарегистрировано 251 случай нападения собак на людей. В Учалинском районе стая собак напала на четырехлетнего ребенка, что привело к его гибели. Этот трагический инцидент стал поводом для предложения депутатов Госсобрания Башкирии ввести обязательную регистрацию домашних собак.

По данным республиканского управления ветеринарии, в Башкирии насчитывается более 150 тысяч безнадзорных собак. Депутаты считают, что регистрация домашних собак позволит снизить численность бездомных животных, облегчить поиск потерявшихся питомцев и привлечь к ответственности недобросовестных владельцев.

— Большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева, — отметил спикер парламента Константин Толкачев.

В самой Уфе ситуация не лучше — с начала 2023 года выловлено более 3 тысяч безнадзорных собак. Сити-менеджер города Ратмир Мавлиев поручил проработать вопрос увеличения количества питомников для животных, а также усилить профилактическую работу с населением.

Власти Уфы отмечают, что не всегда животные виноваты в том, что оказываются на улице. Нередко владельцы недобросовестно выполняют свои обязанности, выбрасывая питомцев на произвол судьбы. В связи с этим городские власти планируют создать культуру ответственного владения домашними животными, чтобы в Уфе не было безнадзорных собак.

В настоящее время Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации.В настоящее время Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации.
В настоящее время Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации.
Фото: 1MI

Регистрация домашних животных на федеральном уровне

В настоящее время Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской Федерации. Предполагается, что это будет новый законопроект, который внесут на рассмотрение парламента.

В Минприроды отмечают, что регистрация животных — это полномочия Правительства как по гражданскому, так и по ветеринарному законодательству. Однако конкретные решения на местах должны будут принимать регионы в зависимости от ситуации.

Дополнительные меры для решения проблемы бездомных животных

Помимо регистрации домашних животных, для решения проблемы бездомных животных необходимо предпринять ряд дополнительных мер. К ним относятся:

  • Бесплатные программы стерилизации животных.
  • Введение квот на разведение породистых питомцев.
  • Создание приютов для бездомных животных.
  • Проведение просветительской работы с населением.
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#Ольга Харина#Общество#Закон#Домашние животные#Животные#Собаки#Законопроект#Законодательство#Бродячие собаки#Собака
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