Бузова в Уфе подложила «утку» всей эстраде России

Депутат Ирина Филатова выразила беспокойство по поводу того, что не все артисты осознают свое воздействие на широкую аудиторию через свои выступления и образ жизни. По её мнению, стиль одежды играет ключевую роль в формировании образа исполнителя перед зрителями, особенно среди молодежи. Примером негативного воздействия было упомянуто выступление Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе, где певица появилась в вызывающем кожаном купальнике или боди.