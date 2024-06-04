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Бузова в Уфе подложила «утку» всей эстраде России

Бузова в Уфе подложила «утку» всей эстраде России

4 июня 2024, 04:42
Фото: Vk.ru/Ольга Бузова
Утомленные от экстравагантных и дерзких нарядов российских артистов депутаты Государственной Думы решили взять дело в свои руки. Депутат Ирина Филатова обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов.

Депутат Ирина Филатова выразила беспокойство по поводу того, что не все артисты осознают свое воздействие на широкую аудиторию через свои выступления и образ жизни. По её мнению, стиль одежды играет ключевую роль в формировании образа исполнителя перед зрителями, особенно среди молодежи. Примером негативного воздействия было упомянуто выступление Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе, где певица появилась в вызывающем кожаном купальнике или боди.

Эта инициатива вызвала неоднозначные реакции как со стороны общественности, так и профессиональных сообществ. Некоторые поддержали предложение о введении строгих правил для артистического сообщества, считая его необходимым шагом для поддержания норм морали и этики на сцене. Другие же возражали, утверждая, что это ограничит творческую свободу и самовыражение художников.

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Важно отметить, что параллельно этому обращению другие фигуры политической сферы также высказывали свою позицию относительно модификации законодательства о стиле одежды. Например, Валерий Фадеев из Совета по правам человека при Президенте России заявил о необходимости запретить никабы на территории страны.

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