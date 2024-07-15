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Танк протаранил «Приору» под Уфой

Танк протаранил «Приору» под Уфой

15 июля 2024, 15:30
Лобовая авария привела к смерти женщины в селе Михайловка Уфимского района, сообщает ГАИ Башкирии.

Трагедия случилась вечером понедельника, 15 июля. На одном из перекрёстков населённого пункта столкнулись отечественная Lada Priora и внедорожник Tank 500. ДТП попало на запись видеорегистратора — на кадрах видно, как российское авто мчится по встречной полосе, обгоняя транспортный поток, но в какой-то момент сталкивается с другим автомобилем.

Видео: ГАИ

В результате аварии погибла пассажирка «Приоры». В больницу также увезли водителя и ещё одну ехавшую в автомобиле женщину. Подробности ДТП уточняются, на месте работают экстренные службы.

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