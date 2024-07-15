Танк протаранил «Приору» под Уфой

Трагедия случилась вечером понедельника, 15 июля. На одном из перекрёстков населённого пункта столкнулись отечественная Lada Priora и внедорожник Tank 500. ДТП попало на запись видеорегистратора — на кадрах видно, как российское авто мчится по встречной полосе, обгоняя транспортный поток, но в какой-то момент сталкивается с другим автомобилем.