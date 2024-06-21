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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Авария с «перевёртышем» случилась под Уфой

Авария с «перевёртышем» случилась под Уфой

21 июня 2024, 12:41
Фото: ГК РБ по ЧС
ДТП произошло в пятницу, 21 июня, на повороте с трассы в село Алкино-2, сообщает Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Как установили оперативные службы, водитель Kia Rio по какой-то причине потерял управление и съехал с дороги в кювет. Там иномарка врезалась в электроопору и перевернулась.

Водитель в результате аварии не пострадал. Медицинская помощь потребовалась 44-летней пассажирке, которая долго не могла выбраться из машины — смятый кузов не позволял открыть дверь. С помощью специальных приборов спасателям пришлось разжимать ловушку и вытаскивать пострадавшую. Женщину передали бригаде медиков.

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Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять компетентные органы.

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