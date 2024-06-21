Авария с «перевёртышем» случилась под Уфой

Водитель в результате аварии не пострадал. Медицинская помощь потребовалась 44-летней пассажирке, которая долго не могла выбраться из машины — смятый кузов не позволял открыть дверь. С помощью специальных приборов спасателям пришлось разжимать ловушку и вытаскивать пострадавшую. Женщину передали бригаде медиков.