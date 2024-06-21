Авария с «перевёртышем» случилась под Уфой

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Как установили оперативные службы, водитель Kia Rio по какой-то причине потерял управление и съехал с дороги в кювет. Там иномарка врезалась в электроопору и перевернулась.
Водитель в результате аварии не пострадал. Медицинская помощь потребовалась 44-летней пассажирке, которая долго не могла выбраться из машины — смятый кузов не позволял открыть дверь. С помощью специальных приборов спасателям пришлось разжимать ловушку и вытаскивать пострадавшую. Женщину передали бригаде медиков.
Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять компетентные органы.