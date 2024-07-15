Инженер из Башкирии оказался взяточником

Дело бывшего инженера компании ООО «Башкирэнерго» рассмотрит Дюртюлинский районный суд. Мужчине грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы или солидный штраф. Свою вину в уголовном преступлении — коммерческом подкупе — мужчина признал его до приговора суда.



Фабула уголовного дела можно увидеть в обвинительном заключении прокуратуры Башкирии. Вот ее основные положения. Подсудимый работал инженером в ООО «Башкирэнерго». К мужчине обратились местные жители, которые не хотели много платить за энергоресурсы. Инженер пошёл им навстречу. Участники схемы чувствовали себя настолько свободно и не боялись наказания, что напрямую вносили взятки на банковский счет инженера.