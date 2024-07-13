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Дети эвакуированы из затопленного лагеря в Башкирии

Дети эвакуированы из затопленного лагеря в Башкирии

13 июля 2024, 07:42
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Спасатели завершили эвакуацию из детского оздоровительного центра «Мурадым» в Кугарчинском районе, где из-за подъема уровня воды в реке Большой Ик был затоплен брод, ведущий к лагерю, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
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Дети

Напомним, 12 июля Госкомитет РБ по ЧС сообщал о начале эвакуации детей и персонала из лагеря. Спасатели организовали вывоз детей через брод на вахтовом автобусе, уже успев вывезти 49 человек, включая 46 детей. Однако, впоследствии вывоз был приостановлен из-за значительного уровня воды, и было принято решение о переходе к эвакуации на лодках.

Для проведения операции по эвакуации было задействовано 21 человек и 8 единиц техники.

Всю ночь в лагере дежурили спасатели, а утром приступили к эвакуации детей на моторных лодках. Было эвакуировано 31 ребенка и 13 взрослых. Всего было совершено 20 рейсов, и все дети и персонал были благополучно доставлены в безопасное место.

Видео: Госкомитет РБ по ЧС
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