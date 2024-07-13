Дети эвакуированы из затопленного лагеря в Башкирии

Напомним, 12 июля Госкомитет РБ по ЧС сообщал о начале эвакуации детей и персонала из лагеря. Спасатели организовали вывоз детей через брод на вахтовом автобусе, уже успев вывезти 49 человек, включая 46 детей. Однако, впоследствии вывоз был приостановлен из-за значительного уровня воды, и было принято решение о переходе к эвакуации на лодках.