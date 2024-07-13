«Сотрудник Центробанка» обманом лишил женщину более ₽10 млн

Под предлогом сохранения её денежных средств и имущества, аферисты убедили предпринимательницу продать две квартиры, которые находились в ее собственности, а затем взять кредит в размере 3,7 миллионов рублей. Кроме того, мошенники убедили женщину перевести на их счета ещё 600 тысяч рублей, которые она взяла в долг у знакомых.