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«Сотрудник Центробанка» обманом лишил женщину более ₽10 млн

«Сотрудник Центробанка» обманом лишил женщину более ₽10 млн

13 июля 2024, 08:10
Фото: 1MI
В Уфе предпринимательница попала в ловушку поверив мошенникам, сообщает МВД Башкирии.

В середине мая женщине 1982 года рождения позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка.

Под предлогом сохранения её денежных средств и имущества, аферисты убедили предпринимательницу продать две квартиры, которые находились в ее собственности, а затем взять кредит в размере 3,7 миллионов рублей. Кроме того, мошенники убедили женщину перевести на их счета ещё 600 тысяч рублей, которые она взяла в долг у знакомых.

Поверив в «безопасность» своих средств, женщина переводила деньги через банкоматы, полагая, что кладёт их на специальный счет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

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