«Сотрудник Центробанка» обманом лишил женщину более ₽10 млн

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В середине мая женщине 1982 года рождения позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка.
Под предлогом сохранения её денежных средств и имущества, аферисты убедили предпринимательницу продать две квартиры, которые находились в ее собственности, а затем взять кредит в размере 3,7 миллионов рублей. Кроме того, мошенники убедили женщину перевести на их счета ещё 600 тысяч рублей, которые она взяла в долг у знакомых.
Поверив в «безопасность» своих средств, женщина переводила деньги через банкоматы, полагая, что кладёт их на специальный счет.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.