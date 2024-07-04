Поиски любви стоили ₽3 млн женщине из Башкирии

Это далеко не первый случай, когда мошенники используют интернет для достижения своих корыстных целей. Так житель Уфы стал жертвой мошенников, которые, используя мессенджер, убедили его вложить более пяти миллионов рублей в «перспективную» инвестиционную компанию.