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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Поиски любви стоили ₽3 млн женщине из Башкирии

Поиски любви стоили ₽3 млн женщине из Башкирии

4 июля 2024, 11:50
Фото: 1MI
Приятное и многообещающее общение на сайте знакомств завершилось убытками и уголовным делом, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Как сообщают в Управлении МВД России по городу Стерлитамаку, потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и, общаясь с ним, поверила его обещаниям о «быстром и легком заработке».

Мошенник убедил ее вложить деньги в интернет-инвестиции, после чего женщина отправилась в банк, взяла кредит на ₽2,6 млн и добавила к нему свои личные накопления в размере ₽350 000.

Это далеко не первый случай, когда мошенники используют интернет для достижения своих корыстных целей. Так житель Уфы стал жертвой мошенников, которые, используя мессенджер, убедили его вложить более пяти миллионов рублей в «перспективную» инвестиционную компанию.

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