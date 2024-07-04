Поиски любви стоили ₽3 млн женщине из Башкирии

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Как сообщают в Управлении МВД России по городу Стерлитамаку, потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и, общаясь с ним, поверила его обещаниям о «быстром и легком заработке».
Мошенник убедил ее вложить деньги в интернет-инвестиции, после чего женщина отправилась в банк, взяла кредит на ₽2,6 млн и добавила к нему свои личные накопления в размере ₽350 000.
Это далеко не первый случай, когда мошенники используют интернет для достижения своих корыстных целей. Так житель Уфы стал жертвой мошенников, которые, используя мессенджер, убедили его вложить более пяти миллионов рублей в «перспективную» инвестиционную компанию.