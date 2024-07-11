Мошенники обманули уфимца и пенсионерку на миллионы рублей

Второй случай произошел в Стерлитамаке с 65-летней пенсионеркой. Ей позвонили с предложением заработать на инвестициях. Спустя время мошенники сообщили о «прогоревших» вложениях и предложили компенсировать убытки «подарочными акциями», для разблокировки которых нужно было снова перевести деньги. Пенсионерка потеряла более 1 000 000 рублей.