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Updated Сегодня, 15:38

Мошенники обманули уфимца и пенсионерку на миллионы рублей

Мошенники обманули уфимца и пенсионерку на миллионы рублей

11 июля 2024, 15:36
Фото: 1MI
В Уфе и Стерлитамаке зафиксированы случаи мошенничества, в результате которых два человека потеряли более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В первом случае 23-летний уфимец стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка. Они сообщили о якобы произошедшей утечке данных и предложили перевести деньги на «безопасный счет». Доверчивый молодой человек перевел 1 320 000 рублей, после чего понял, что стал жертвой обмана.

Второй случай произошел в Стерлитамаке с 65-летней пенсионеркой. Ей позвонили с предложением заработать на инвестициях. Спустя время мошенники сообщили о «прогоревших» вложениях и предложили компенсировать убытки «подарочными акциями», для разблокировки которых нужно было снова перевести деньги. Пенсионерка потеряла более 1 000 000 рублей.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: будьте бдительны, не доверяйте подозрительным предложениям и никогда не переводите деньги неизвестным людям.

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