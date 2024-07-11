Мошенники обманули уфимца и пенсионерку на миллионы рублей

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В первом случае 23-летний уфимец стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка. Они сообщили о якобы произошедшей утечке данных и предложили перевести деньги на «безопасный счет». Доверчивый молодой человек перевел 1 320 000 рублей, после чего понял, что стал жертвой обмана.
Второй случай произошел в Стерлитамаке с 65-летней пенсионеркой. Ей позвонили с предложением заработать на инвестициях. Спустя время мошенники сообщили о «прогоревших» вложениях и предложили компенсировать убытки «подарочными акциями», для разблокировки которых нужно было снова перевести деньги. Пенсионерка потеряла более 1 000 000 рублей.
МВД по Республике Башкортостан напоминает: будьте бдительны, не доверяйте подозрительным предложениям и никогда не переводите деньги неизвестным людям.