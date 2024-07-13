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Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана

Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана

13 июля 2024, 12:48
Фото: МЧС России
Обильные дожди привели к подъему уровня воды в местных прудах, что вызвало частичный размыв дамбы, сообщает МЧС Башкортостана.

В результате сильных осадков в Баймакском районе произошел перелив через дамбу в пруду села Бетеря, как сообщают МЧС по РБ жителям не грозит опасность затопления. В Зилаирском районе также зафиксирован подъем уровня воды с частичным размывом дамбы в селе Кананикольское, однако ситуация находится под контролем, сообщают в ведомстве.

В случае разрушения дамб могут быть задействованы 7 домов в Новоусманово Бурзянского района, 5 домов в селе Кананикольское Зилаирского района и 10 придомовых территорий в деревне Атиково Бурзянского района. Спасательные службы готовы к возможным последствиям и организовали пункт временного размещения на базе школы в селе Старосубхангулово.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан создало оперативный штаб для контроля ситуации.

Фото: МЧС России
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