Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В результате сильных осадков в Баймакском районе произошел перелив через дамбу в пруду села Бетеря, как сообщают МЧС по РБ жителям не грозит опасность затопления. В Зилаирском районе также зафиксирован подъем уровня воды с частичным размывом дамбы в селе Кананикольское, однако ситуация находится под контролем, сообщают в ведомстве.
В случае разрушения дамб могут быть задействованы 7 домов в Новоусманово Бурзянского района, 5 домов в селе Кананикольское Зилаирского района и 10 придомовых территорий в деревне Атиково Бурзянского района. Спасательные службы готовы к возможным последствиям и организовали пункт временного размещения на базе школы в селе Старосубхангулово.
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан создало оперативный штаб для контроля ситуации.