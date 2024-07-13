Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана

В результате сильных осадков в Баймакском районе произошел перелив через дамбу в пруду села Бетеря, как сообщают МЧС по РБ жителям не грозит опасность затопления. В Зилаирском районе также зафиксирован подъем уровня воды с частичным размывом дамбы в селе Кананикольское, однако ситуация находится под контролем, сообщают в ведомстве.