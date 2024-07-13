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Прорыв дамбы

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Июль 2024
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Обильные дожди привели к подъему уровня воды в местных прудах, что вызвало частичный размыв дамбы, сообщает МЧС Башкортостана.
13 июля 2024, 12:48
Апрель 2024
Спасатели Уфы помогают пострадавшим от прорыва дамбы оренбуржцам
В Оренбургскую область для помощи пострадавшим от прорыва дамбы прибыли спасатели из Уфы. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.
11 апреля 2024, 07:40
В уфимских школах начали собирать питьевую воду для Оренбургской области
В школах и детских садах Уфы начали собирать питьевую воду для жителей Оренбургской области. Об этом Mkset сообщил собственный источник.
8 апреля 2024, 06:24
Глава Оренбурга попросил у мэра Уфы питьевую воду
Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву. Градоначальник столицы соседнего региона попросил помочь с доставкой в Оренбург питьевой воды. Документ есть в распоряжении Mkset.
8 апреля 2024, 03:27

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